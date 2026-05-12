Imponente procedimiento policial en Ferri: secuestran armas, drogas y hay tres detenidos

Allanaron una vivienda por una causa de abuso de armas. Encontraron un revolver, una pistola, estupefacientes y dinero. Un segundo inmueble también iba a ser requisado.

Tres hombres quedaron detenidos tras los allanamientos en Ferri. Los acusan por un hecho de abuso de armas, pero también les encontraron drogas y dinero.

Un imponente operativo policial se realizaba durante la mañana de este martes en Ferri . Efectivos del Destacamento 128 de ese barrio cipoleño junto a personal de la Comisaría 32 , del COER y el Gabinete de Criminalística allanaron una vivienda ubicada en la calle Los Pensamientos, entre San Luis y Lamolla.

El procedimiento se efectuó por orden de la Fiscalía local por una causa que investiga un abuso de armas . En el interior del inmueble encontraron un revolver y una pistola, que por su estado no estaría en condiciones de disparar. De todos modos, lo corroborará las pericias a las que deberán someterla.

Además hallaron envoltorios con una sustancia blanca que podría ser cocaína, y otros con un vegetal verde, que todo indica que es marihuana. Por ese motivo habían convocado al área de Toxicomanía para que efectuaran los test de rigor. Junto con ello también incautaron un monto de dinero no precisado aún, consiste en billetes de distintas denominaciones.

Operativo Ferri 120526 E

Tres hombres quedaron bajo sospecha, por lo que iban a ser trasladados a la unidad policial del barrio La Paz en calidad de detenidos.

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El despliegue policial sorprendió a los vecinos de Ferri. Los uniformados llegaron sorpresivamente en varios móviles de la fuerza y en segundos rodearon el inmueble requisado, contó una mujer que miraba a prudente distancia junto con otro grupo de personas.

Dos patrulleros habían cerrado el tránsito de la calle Los Pensamiento para resguardar la escena.

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El comisario Leonardo Barra, jefe de la Unidad 32 que tiene a cargo la pesquisa, informó que los tres detenidos tendrían vinculación con la causa de abuso de armas que se investiga originalmente, y que el secuestro de las armas refuerzan las sospechas.

En tanto que también quedarían involucrados por el hallazgo de los estupefacientes, por lo que tomará intervención la Justicia Federal por la presunta violación de la Ley 23737, que sanciona la tenencia y venta de estupefacientes.