Como Maravilla Martínez, pero en la Liga Confluencia: picó un penal en un clásico y lo erró

Ocurrió el último fin de semana en un partido de la zona ascenso entre dos animadores del Apertura.

El cambio de formato de la Liga Confluencia ya resultó positivamente. La división de la categoría superior entre zona Campeonato y zona Ascenso es fructífera para la competencia. En la búsqueda de volver a la primera división de la competencia, varios equipos están en la pelea.

En ese contexto, uno de los " clásicos " que volvió a disputarse es el de Chichinales y Deportivo Godoy , dos que volvieron este año a participar del certamen y generaron mucha expectativa en su gente.

En las primeras ocho fechas, ambos clubes de la zona este del Alto Valle rionegrino tuvieron buena concurrencia de público y en la novena el clásico no fue la excepción. Se jugó en "El Morumbí", la cancha del equipo celeste y blanco, que era escenario de entre el duelo entre el escolta y uno de los terceros.

Como Maravilla Martínez

El partido fue disputado y con varias aproximaciones de los dos lados. El local fue superior y tuvo más chances de gol, pero no pudo concretar.

La más clara fue apenas iniciado el complemento, cuando el árbitro Emilio Cubría sancionó correctamente una infracción sobre Benjamín Benavídez dentro del área.

Como ya había pasado en este campeonato, se hizo cargo del penal Bruno Offidani. El zurdo se perfiló para su pierna hábil y después de la orden del juez fue hacia la pelota con el arquero Leal esperando el remate.

Cuando llegó a la pelota, el número "10" hizo el gesto para patear fuerte pero decidió picarla. El impacto fue muy abajo y la pelota salió por arriba del travesaño.

Inmediatamente, la jugada recordó a lo ocurrido en el último clásico de Avellaneda, cuando a comienzos de abril Maravilla Martínez protagonizó una acción casi idéntica. El delantero de Racing falló en la cancha de Independiente, que luego ganaría el duelo por 1 a 0.

Penal errado en Chichinales vs Godoy

Así lo recordó en la narración el relator Beto Troncozo, quien mencionó al instante esa acción en la transmisión del medio De Pizarrón por Youtube.

Finalmente, fue empate sin goles en El Morumbí, donde repartieron puntos para quedar Chichinales con 16 y Godoy con 17.

El puntero es San Isidro, que goleó 6 a 1 a Deportivo Mainqué y llegó a 21 unidades. Por su parte, Experimental derrotó a San Sebastián por 3 a 1 como visitante y suma 18 puntos para ser único escolta.

Atlético Regina alcanzó a CIMAC

En la zona Campeonato, el defensor del título volvió a lo más alto de la tabla. Atlético Regina venció 2 a 1 a Deportivo Huergo como visitante y aprovechó el 0-2 que sufrió CIMAC en Roca ante Pillmatún.

Los líderes suman 18 unidades y comparten la parte alta de las posiciones.

El viernes, Cipolletti venció 3 a 0 a Deportivo Roca en el clásico de la liga local y llegó a 13, mientras que el naranja está segundo con 16.

Además, Argentinos del Norte (15) venció a La Amistad (14) por 2 a 1 en el otro adelanto.

Círculo Italiano está último con cuatro puntos y no ganó en nueve presentaciones.