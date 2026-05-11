Policiales LMCipolletti Alto Valle Encontraron a la joven de 26 años que estaba desaparecida en el Alto Valle

La joven fue encontrada este lunes en buen estado de salud. Foto: Archivo.

La Policía de Río Negro lanzó un pedido de colaboración para dar con el paradero de Danitza Edith Rivera Wistuba, una joven de 26 años, de nacionalidad chilena, cuya desaparición generó una gran preocupación en General Roca.

Según informaron fuentes oficiales, la joven había sido vista por última vez durante la madrugada del domingo en un bar ubicado sobre Avenida Roca al 1300. Desde entonces, no se tenían novedades sobre su paradero.

Un dato clave: la última vez que la vieron El último registro de la joven la ubicaba en un local nocturno durante la madrugada del domingo. Ese dato fue central para los investigadores, que reconstruyeron sus movimientos en las horas previas a su desaparición.