Encontraron a la joven de 26 años que estaba desaparecida en el Alto Valle
Había sido vista por última vez de madrugada en un bar de Roca. La Policía activó un operativo y este lunes confirmó su aparición.
La Policía de Río Negro lanzó un pedido de colaboración para dar con el paradero de Danitza Edith Rivera Wistuba, una joven de 26 años, de nacionalidad chilena, cuya desaparición generó una gran preocupación en General Roca.
Según informaron fuentes oficiales, la joven había sido vista por última vez durante la madrugada del domingo en un bar ubicado sobre Avenida Roca al 1300. Desde entonces, no se tenían novedades sobre su paradero.
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Un dato clave: la última vez que la vieron
El último registro de la joven la ubicaba en un local nocturno durante la madrugada del domingo. Ese dato fue central para los investigadores, que reconstruyeron sus movimientos en las horas previas a su desaparición.
Apareció la joven de 26 años
Este lunes pasado el mediodía, fuentes confirmaron la aparición de la joven en buen estado de salud. De esta manera, finalizó el intenso operativo que se montó durante este fin de semana en la región.
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