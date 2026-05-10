Allanamientos simultáneos y cinco horas de operativo: así desarticularon un kiosco narco en el Alto Valle

El procedimiento comenzó cerca de las 16 y se extendió durante más de cinco horas. Foto: Gentileza.

El operativo fue el resultado de un trabajo sostenido de la División Toxicomanía y Leyes Especiales Alto Valle Este, que venía siguiendo movimientos sospechosos en el barrio Unión de Villa Regina .

Las tareas de vigilancia permitieron detectar un presunto circuito de venta de drogas en el sector de tomas, lo que derivó en la intervención de la Justicia Federal.

Con las pruebas reunidas, se autorizaron allanamientos en dos viviendas ubicadas sobre la calle Cavasin.

El procedimiento comenzó cerca de las 16 y se extendió durante más de cinco horas, con un importante despliegue que incluyó al grupo especial COER y personal de Canes de Allen.

La presencia policial sorprendió a los vecinos, que observaron móviles, efectivos armados y controles en toda la zona.

Droga fraccionada y lista para la venta

Durante las requisas, los investigadores encontraron paquetes de gran tamaño y varios envoltorios con cogollos de cannabis.

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El pesaje confirmó un total de más de dos kilos de marihuana. Además, en uno de los domicilios se secuestró cocaína ya fraccionada, lista para su comercialización.

Dinero, celulares y piezas clave para la causa

El operativo también permitió incautar dinero en efectivo —tanto en pesos como en dólares— y teléfonos celulares.

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Estos elementos serán fundamentales para avanzar en la investigación, ya que podrían revelar cómo funcionaba el presunto punto de venta.

Tres detenidos y causa en la Justicia Federal

Como resultado del procedimiento, tres personas mayores de edad quedaron detenidas por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Desde el área investigativa destacaron el impacto del operativo, que permitió desarticular un lugar señalado por la comercialización de drogas en Villa Regina y reforzar la prevención en la zona.

Tordo, el perro policía, descubrió lo que ocultaba el conductor de una camioneta

La policía realizó un operativo de control vehicular, identificación de personas y prevención en Choele Choel, la ciudad ubicada en el Valle Medio rionegrino.

El procedimiento, que formó parte de la vigilancia que se desarrolla en rutas y accesos de la región, con la participación de efectivos de la Comisaría 8va, de la Delegación Toxicomanías de Lamarque e inspectores de tránsito municipal.

Además, contaron con la destacada intervención de un perro especialmente entrenado para la detección de estupefacientes, cuyo olfato demostró efectividad al permitir el secuestro de marihuana.

El descubrimiento lo hizo el can detector “Tordo”, cuando marcó la presencia de estupefacientes en el rodado que era conducido por un hombre. Tras la requisa, se secuestró cannabis hallado tanto en el vehículo como entre las pertenencias del conductor.

Ante esta situación, el Fiscal de turno dispuso el secuestro de la sustancia, la imputación del involucrado y el inicio de actuaciones por infracción a la ley.