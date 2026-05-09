Gendarmería realizó allanamientos: secuestraron más de 24 kilos de marihuana

Un amplio despliegue simultáneo permitió incautar una importante cantidad de droga en el Alto Valle, en el marco de una investigación por presunto narcotráfico.

Gendarmería Nacional incautó más de 24 kilos de marihuana en allanamientos realizados en el Alto Valle.

Un importante operativo antidrogas desplegado en el Alto Valle rionegrino permitió el secuestro de más de 24 kilos de marihuana , tras una serie de allanamientos simultáneos realizados en Villa Regina y General Enrique Godoy . El procedimiento fue encabezado por personal de Gendarmería Nacional y se enmarca en una investigación por presunta infracción a la Ley 23.737.

Las tareas se iniciaron en domicilios ubicados en la zona de pie de bardas de Villa Regina, donde los efectivos avanzaron con las primeras medidas judiciales. En paralelo, también se concretaron diligencias en viviendas de Godoy, como parte de una causa que se venía desarrollando a partir de información recolectada en operativos previos.

Investigación previa y tareas de inteligencia

Según se informó, las actuaciones tuvieron su origen en un procedimiento anterior llevado adelante por integrantes de la Sección Núcleo dependiente del Escuadrón 31 “Gendarme Juan Carlos Treppo”. En ese contexto, se detectaron elementos que derivaron en una investigación más profunda, vinculada al presunto comercio de estupefacientes en la región.

A partir de allí, se desplegaron tareas de campo, análisis de información y entrecruzamiento de datos que estuvieron a cargo de distintas unidades especializadas. Intervinieron la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “General Roca”, junto con sus pares de Neuquén y Zapala, lo que permitió avanzar en la recolección de pruebas suficientes para solicitar las órdenes de allanamiento.

Las medidas judiciales fueron autorizadas por la Justicia Federal, con intervención de la Sede Descentralizada de la Fiscalía Federal de Zapala, que supervisa la investigación.

secuestro marihuana Gendarmeria Alto Valle Plantaciones y elementos secuestrados.

Tres allanamientos simultáneos

Con los elementos reunidos, se dispuso la realización de tresallanamientos simultáneos en distintos domicilios. Como resultado de los procedimientos, se logró el secuestro de una importante cantidad de cannabis en diferentes estados, además de otros elementos de interés para la causa.

En el primer domicilio allanado, los gendarmes incautaron 3,610 kilos de cannabis sativa y cuatro teléfonos celulares. En el segundo inmueble, el hallazgo fue significativamente mayor: se secuestraron 1,329 kilos de marihuana en forma de cogollos, 20,271 kilos de cannabis sativa en estado natural, 50 semillas y una planta de la misma especie. En tanto, en el tercer domicilio se encontraron 3 gramos de marihuana.

El aforo total de la sustancia incautada asciende a $247.054.780, de acuerdo a estimaciones oficiales, lo que da cuenta del volumen del cargamento y su valor en el mercado ilegal.

secuestro marihuana Gendarmeria Alto Valle 2 En Río Negro podes denunciar de forma anónima la venta o comercialización de drogas al teléfono: 0800 333 4124.

Personas involucradas y continuidad de la causa

Durante el operativo se identificó a dos personas mayores de edad, quienes quedaron supeditadas a la causa judicial, aunque recuperaron la libertad en las horas posteriores, conforme lo dispuso la Justicia interviniente.

Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que la investigación continúa en curso, con el objetivo de determinar posibles conexiones con otras personas o redes vinculadas al narcotráfico en la región. No se descarta que en las próximas semanas puedan surgir nuevas medidas judiciales en función del avance de las pesquisas.

policía villa regina Personal policial de Villa Regina brindó asistencia operativa en los allanamientos.

Trabajo coordinado de fuerzas

Desde Gendarmería destacaron el trabajo articulado entre las distintas unidades investigativas que participaron del operativo, subrayando la importancia de la coordinación para desarticular este tipo de maniobras delictivas.

En el despliegue intervinieron efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “General Roca”, “Neuquén” y “Zapala”, junto con el Escuadrón 31 “Gendarme Juan Carlos Treppo”, el Escuadrón 68 “Comahue” y el Escuadrón Especial “Comahue”, todos dependientes de la Región V de Gendarmería Nacional Argentina.

Además, se contó con el apoyo de la Comisaría 5ª de Villa Regina, perteneciente a la Policía de Río Negro, lo que permitió garantizar el desarrollo de los procedimientos de manera simultánea y sin incidentes.