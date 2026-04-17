Dos detenidos por plantación de marihuana: el insólito escondite

Agentes de Gendarmería Nacional descubrieron 11 kilos de marihuana durante un operativo. Dos personas mayores de edad quedaron en la mira de la Justicia.

A lo largo de un mes, los efectivos de Gendarmería Nacional realizaron tareas investigativas sobre una posible plantación de marihuana en un domicilio ubicado en el barrio Los Coihues de la ciudad de San Carlos de Bariloche . Pero al allanar la vivienda, a simple vista no había nada.

En la noche del miércoles, por disposición de la Fiscalía Federal de Bariloche, gendarmes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Bariloche” con el apoyo de uniformados del Escuadrón 34 “Cabo Primero Marciano Verón” , llevaron a cabo un allanamiento en la vivienda investigada.

Durante la inspección, los funcionarios se dirigieron al patio donde no se veía ninguna planta de marihuana. Por el horario en el que comenzó el procedimiento, la oscuridad dificultaba el procedimiento. A pesar de ello, los gendarmes visualizaron que la tierra tenía signos de haber sido removida.

Antes esa situación, debido a la baja visibilidad, los gendarmes debieron alumbrar con linternas y cavar en ese sector del patio en donde extrajeron plantas, cogollos y hojas de marihuana.

Inmediatamente, los uniformados realizaron el pesaje de los elementos hallados, el cual arrojo un peso total de 11 kilos 208 gramos. También, se decomisaron dos celulares y demás elementos de interés para la causa.

Por disposición del del Magistrado Interviniente, dos personas quedaron supeditadas a la causa. Son mayores de edad que se encontraban en la vivienda durante el operativo.

Otro operativo cinematográfico de la Policía

La Policía rionegrina detuvo a un sujeto acusado de integrar un grupo delictivo que sospechada de robar ganado en el área ribereña y de islas del río Negro, en la zona de Choele Choel.

El procedimiento se llevó a cabo el último miércoles y dada la magnitud que adquirió, desde la fuerza lo bautizaron “operativo banda de los ríos”.

De acuerdo a lo que se destacó, el despliegue policial incluyó la persecución de una embarcación cuyo conductor intentó escabullirse de los controles policiales navegando las aguas del río Negro, con la que incluso intentaron embestir la lancha en la que iban los uniformados.

Con posterioridad, en horas de la tarde, se produjo el arresto del prófugo -de 49 años edad edad-, que había sido identificado durante el seguimiento.

Asimismo, se ordenaron allanamientos en los que se logró secuestrar la embarcación utilizada por los sospechosos y al requisarla encontraron cartuchos de distintos calibres y prendas de vestir con manchas rojas, que podrían ser de sangre.

Disparos sospechosos

El operativo “banda de los ríos” en el marco de una investigación por los delitos de “presunto abigeato, atentado y resistencia a la autoridad".

Todo comenzó minutos antes de las 10 de la mañana, cuando el personal de la Brigada Rural fue alertado por un vecino, que dijo haber escuchado detonaciones de arma de fuego en la zona ribereña del río Negro, a la altura del campo Santa Celestina, en el sector conocido como Tragua – Tragua, en jurisdicción de Choele Choel.

Con la colaboración de un productor rural, que facilitó una embarcación, efectivos de la Brigada ingresaron al río y detectaron la presencia de una lancha, en la que se desplazaban dos hombres y que navegaba aguas arriba, es decir desde Pomona hacia Choele Choel.

Al intentar interceptarlos, los ocupantes de la embarcación desoyeron la voz de alto y habrían intentado embestir al personal policial, lo que dio inicio a una persecución río arriba, destacaron las fuentes.

Ya en persecución, los efectivos hallaron, algunos kilómetros más adelante, la lancha abandonada en un sector conocido como “La Rinconada”, pero sin lograr dar con los sospechosos, aunque uno de ellos – quien éste miércoles quedó detenido – había sido ya identificado por ser conocido por la prevención policial.

Durante la huida, los individuos se fueron deshaciendo de parte de la carne que llevaban arrojándola a las aguas del río.