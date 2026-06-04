Millonario secuestro en Plottier por la venta fraudulenta de terrenos en Ferri

Adquieron lotes para construir sus viviendas, pero en el municipio les informaron que no pueden construir porque se ubican en un área rural y rige una prohibición. Cuando le fueron a reclamar al vededor, los echó con amenazas.

La Policía rionegrina secuestró poco más de 7.5 millones de pesos secuestraron en Plottier, en la causa que investiga supuestas estafas por la venta de terrenos en Ferri donde no se puede construir.

Efectivos de la Policía rionegrina secuestraron un millonario monto de dinero y documentación en un allanamiento que efectuaron en la localidad neuquina de Plottier por una causa que investiga la supuesta venta fraudulenta de terrenos ubicados en Ferri y, además, amenazas.

El operativo fue realizado este miércoles en horas de la mañana por orden del Ministerio Público Fiscal , representado por las fiscales Eugenia Vallejos y Yesica Montenegro con el aval de la Justicia neuquina y el acompañamiento de policías de esa provincia.

La causa se inició con la denuncia realizada por los damnificados el 30 de mayo último en la Comisaría 32 del barrio La Paz de Cipolletti, desde donde se tramitó la pesquisa con personal del Destacamento Especial 128 , ubicado en el barrio ubicado al norte de la ciudad. Según indicaron en la presentación, adquirieron dos terrenos con la idea de construir viviendas , pero cuando iniciaron las gestiones en la municipalidad para empezar las obras les informaron que la zona donde se encuentran los lotes no es urbanizable , dado que aún se considera área productiva, de acuerdo a lo que establece la normativa municipal.

Al recibir esa noticia, fueron hasta el domicilio del vendedor para reclamarle que la devolución del dinero desembolsado, pero no fueron bien recibidos, expresa el relato, porque los amenazó para que se retiraran.

E.C.P COMISARIA 32 (2) Estefania Petrella

Con la información recabada por los uniformados locales y el testimonio de las víctimas, el expediente judicial caratulado “venta ilegal de terreno en zona no urbanizable y amenazas”, avanzó hasta la diligencia de allanamiento.

La orden establecía el secuestro de contratos de venta de terreno ubicados en la zona del barrio Michi Michi y a nombre de los damnificados, y la suma de 9 millones de pesos, monto entregados en la transacción.

El procedimiento arrojó resultados positivos, resaltaron fuentes de la dependencia policial local, porque encontraron documentación relacionada con los inmuebles involucrados, recibos firmados y además $7.540.000 en efectivo.

El acusado quedó en libertad, aunque su situación judicial en esta instancia se resolverá en la eventual audiencia de formulación de cargos, cuya concreción y fecha aún no fue confirmada.

Consejo para no caer en la trampa

El comisario Leonardo Barra, jefe de la Unidad 32 que tuvo a cargo la pesquisa, aconsejó a los vecinos que, en caso de tener interés en adquirir algún terreno en la localidad, se acerquen antes al municipio para verificar si está ubicado en zona urbanizable o no.

Hay distintos canales de comunicación. Se puede escribir a [email protected], o llamar a la Central de Atención al Ciudadano al 147. En tanto qu las personas que deseen asesorarse e informarse acerca de loteos, pueden acercarse a la Dirección de Desarrollo Territorial (Yrigoyen y Villegas), de lunes a viernes de 7 a 14, o bien comunicarse telefónicamente al 449-4900 interno 1009 o al WhatsApp 299-5164792.

No es la primera investigación que se incia por este tipo de delitos en la ciudad. Se recuerda el caso de un loteo realizado en inmediaciones de Puente 83, entre la Ruta 65 y la 22, que el municipio declaró irregular por estar en un área considerada de "uso rural", y además presentó una denuncia penal para frenarlo.

La acusación formalizada apunta a Pedro Nahuelpan y Carola Genéz, quienes figuran en contratos del fideicomiso y de compra de lotes que están en poder de la Justicia. El contrato del fideicomiso, que está certificado por una escribanía cipoleña, deja constancia de que el predio "no cuenta con aprobación municipal para su subdivisión, ni urbanización".

En la presentación, el Ejecutivo de Cipolletti consideró que se trata de una estafa ya que los anuncios de venta incluían expresiones como "todos los servicios" cuando el terreno es no urbanizable.