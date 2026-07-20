Un ladrón le robó la bici de su casa en Cipolletti y quedó filmado: "No tenés idea con quien te metiste"

Ocurrió en el barrio Flamingo. Era el único medio de movilidad de los damnificados. Advirtieron que no quedarán con los brazos cruzados y actuarán "a mano propia".

Un delincuente se metió a una casa del barrio Flamingo de Cipolletti tras saltar un portón de más de dos metros de altura y luego se apoderó de una bicicleta que se encontraba en el lugar.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes, alrededor de las 5, y toda la maniobra quedó grabada por las cámaras de seguridad que posee la propiedad.

El video fue difundido por los damnificados en las redes sociales con un mensaje que revela impotencia y decepción, en el que advierten entre recriminaciones e insultos, que no se quedarán con los brazos cruzados.

“…. Donde te encuentre voy a tardar los mismos 15 minutos que tardaste en robarme mi único medio de transporte…no tenés idea con quien te metiste”, escribió la propietaria del rodado, rodado 29 marca Overtech color negro y azul.

Más aún, la vecina le anticipó al delincuente “escondete porque la bronca que tengo no te va a dar ni tiempo a correr”. En su posteo incluyó críticas a la Justicia y que en su lugar actuará ella “a mano propia”.

“Porque estoy cansada que ratas inservibles como vos se adueñen de lo que no les corresponde. De los que no laburaron ni se esforzaron”, agregó con el mismo tono de bronca.

La mujer pidió ayuda a la comunidad para recuperar la bicicleta, que utilizaba para trasladar a su hijo bebé. Por ese motivo remarcó que como signo particular el caño está marcado por la sillita que colocan para llevar a la criatura.

Un delincuente osado y calmo

Las imágenes captadas por el sistema de cámaras de seguridad de la casa donde fue robada la bicicleta muestran la osadía y la calma del malviviente para meterse en una propiedad ajena. Un detalle que revelaría que tiene experiencia en este tipo de hechos. Porque tras apoderarse del rodado se encontró con la dificultad para sacarla del patio sin generar ruidos que lo pudieran delatar, y sin inmutarse se las arregló para lograr su cometido.

Primero subió la bici al pilar de electricidad, pero como se le complicó la maniobra fue en busca de un recipiente de los mismos damnificados que utilizó como escalera, ya que se subió a él y de esa forma pudo saltar a la vereda con la bici en su poder, y escapar con rumbo desconocido.

La dueña de casa, que resaltó que el rodado era su único medio de movilidad y en el que transportaban a su bebé, indicó que en el video no se lo logra individualizar la cara del ladrón. De todos modos, se pueden distinguir sus características físicas y la ropa que vestía en ese momento, datos que podrían ser claves para los investigadores.

Precisó que ni bien se dieron cuenta de los sucedido llamaron a la policía y anticipó que en el transcurso de las próximas horas realizarán la denuncia formal, lo que dará inició a una causa judicial.