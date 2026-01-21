Imputaron a los ladrones del barrio Flamingo y uno quedó preso por sus antecedentes

Son los dos hombres que habían entrado a una casa del barrio Flamingo e intentaron escapar por los techos. Uno de ellos había salido de prisión hace pocos meses.

Anders Norman Vega y Rodrigo Gonzalo Quilán, fueron acusados por haber ingresado a robar a una vivienda del barrio Flamingo. Vega queda preso por sus antecedentes.

La jueza de Garantías Amorina Sánchez Merlo imputó a Anders Norman Vega y Rodrigo Gonzalo Quilán , de 31 y 36 años respectivamente, quienes fueron detenidos la madrugada del martes sobre los techos de una vivienda ubicada en inmediaciones de la esquina de las calles Alem y Río Neuquén, en el barrio Flamingo de Cipolletti, donde habrían ingresado a robar aprovechando la ausencia de sus moradores.

Los cargos por el delito de “robo agravado por ser cometido por escalamiento en concurso ideal con violación de domicilio” los formuló el fiscal Diego Vázquez, quien pidió un plazo de dos meses para continuar con la investigación y la prisión preventiva de Vega , ya que cuenta con abundantes antecedentes delictivos y destacó el peligro de fuga.

En cuanto a Quilán, le otorgó la libertad con el cumplimiento de medidas cautelares . Entre ellas, requirió la colocación de una t obillera electrónica , presentaciones periódicas en la Comisaría 4ta y la prohibición de acercamiento al sector del inmueble donde fue atrapado.

La alarma los delató

El hecho se produjo el martes en horas de la madrugada. La Policía tomó conocimiento a raíz de un llamado efectuado por un vecino, alertado por el sonido de la alarma de una vivienda cercana, cuyos ocupantes estaban de vacaciones.

Una patrulla de efectivos fue hasta el lugar y sorprendió a los dos hombres sobre los techos, quienes al advertir la presencia de las autoridades escaparon corriendo por las alturas.

Detenidos barrio Los Tilos 3 Los dos hombres fueron detenidos en el techo de una vivienda en el barrio Flamingo.

De inmediato se puso en marcha un operativo cerrojo con la participación de otras unidades policiales de la localidad. Minutos después ambos sospechosos fueron atrapados en un inmueble aledaño. En tanto que cerca también encontraron una notebook y un proyector, entre otras cosas robadas, que descartaron en el intento de huida.

Posteriormente los policías determinaron que habían ingresado a la propiedad tras romper el vidrio de una ventana.

El fiscal Vázquez mencionó entre las evidencias para sostener la acusación la declaración de los policías que intervinieron en el procedimiento y los resultados de las pericias efectuadas por personal del Gabinete de Criminalística. Aclaró que aún resta conocerse los exámenes científicos, como el cotejo de huellas dactilares recogidas en la escena, donde encontraron todo revuelto y con elementos de valor preparados para llevarse.

Imputación ladrones Flamingo 2

El defensor Oficial Sebastián Nolivo no objetó la acusación señalada por la Fiscalía ni se opuso a las medidas requeridas, como tampoco a los dos meses para finalizar la investigación. Sostuvo que había hablado con ambos hombres y que les aconsejó no prestar declaración.

Indicó además que había entablado conversaciones con el representante fiscal para avanzar en una posible salida alternativa en la instancia del juicio.

En este sentido, Vázquez adelantó que de ser hallados culpables recibirán una condena de prisión efectiva “considerable” sostuvo el Fiscal, dada la calificación de los hechos enrostrados.

Empleado de una multinacional y "especialista en techo"

Los dos hombres dijeron tener domicilio en Cipolletti. Quilán precisó que vive en la zona céntrica, tiene hijos y trabaja en una empresa multinacional que tiene base en Neuquén y que es “especialista en techos”, según precisó, lo que no dejó de llamar la atención porque lo había atrapado, precisamente, sobre un techo. El hombre preguntó si la tobillera le podría acarrear problemas para trasladarse hasta el sitio laboral, pero le aclararon que no será un inconveniente.

Le informaron que hasta que le coloquen el dispositivo satelital deberá presentarse todos los días en la Comisaría 4ta. Mientras que cuando se lo instalen tendrá que acudir los viernes.

Imputación ladrones Flamingo 3

Quiere volver a la cárcel de Viedma

En tanto a Vega, su situación es distinta por los antecedentes delictivos que carga. Purgó varias condenas, una de ellas fue de seis meses de prisión por hurto y otra de un año y ocho meses de prisión por robo calificado, por lo que estuvo preso hasta el 25 de noviembre del año pasado en el Establecimiento Penal de Viedma.

Al parecer se sentía cómodo allí, dado que le pidió a la jueza que lo trasladen a esa prisión ya que, aseguró, había lugar para él. Advirtió que no quería quedar detenido en la Comisaría 4ta porque no tiene agua para brindarles. La magistrada indicó que deberán llevarlo a otro sitio de encierro, que cumpla con las condiciones de detención.

ECP COMISARIA CUARTA (8) Uno de los detenidos deberá presentarse diariamente en la Comisaría Cuarta de Cipolletti. Estefania Petrella

Le robó a un juez

Vega tiene una foja delictiva sorprendente. Uno de los hechos más trascendentes lo protagonizó en julio de 2021 cuando junto a un cómplice ingresó a la vivienda del juez Guillermo Baquero Lazcano y del interior de un auto robaron una billetera con tarjetas de crédito. Con una de ellas hicieron una decena de compras y cargas de celulares por casi 70 mil pesos. Sin embargo, la maniobra no les salió nada bien porque dejaron un reguero de pistas que permitió que ambos cayeran detenidos.

Vega confesó haber actuado en el hecho y en un juicio abreviado fue condenado a un año y medio de prisión de cumplimiento efectivo, ya que tenía antecedentes por otros delitos.

Mientras que abril de 2023 fue detenido por policías del Cuerpo de Seguridad Vial junto a Lautaro Muñoz tras escapar de un control de tránsito en un Ford Focus, el que volcaron en el paraje El 30.