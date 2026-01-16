Volvieron de las vacaciones y descubrieron un robo millonario en su casa

Una pareja denunció el robo de joyas de oro, relojes y de unos 45 millones de pesos, entre dólares y moneda nacional. Investigan si los ladrones conocían la vivienda.

La Justicia investiga un millonario robo a una familia del Alto Valle . Según la denuncia, una pareja volvió a su casa luego de las vacaciones y descubrió que ladrones se llevaron millones en dinero en efectivo, entre dólares y pesos, y joyas. Presumen que los delincuentes conocían la vivienda.

El hecho fue advertido y denunciado el jueves, cuando las víctimas volvían del viaje iniciado a fines del año pasado . Al ingresar a su domicilio, la pareja de Villa Regina descubrió que personas desconocidas habían ingresado a la casa para cometer el robo mientras estaba deshabitada.

Según los primeros datos brindados al diario digital LCR, los ladrones violentaron una caja fuerte para alzarse con un botín que incluiría alrededor de 30 mil dólares y más de 200 mil pesos argentinos. También se llevaron otros objetos de valor tales como cuchillos, relojes y varias joyas de oro. Solo en billetes, los delincuentes se habrían alzado con un botón que ronda los 45 millones de pesos.

La investigación el robo

Una de las principales hipótesis es que las víctimas del robo fueron "vendidas" o, peor aún, que les robó alguien que los conocía. La vivienda no mostraba el desorden típico de un robo al azar, en el que los delincuentes revuelven todo en busca de objetos de valor.

Por el contrario, según confirmaron fuentes de la investigación, se trató de un robo muy preciso, ya que los autores ingresaron por la ventana de un quincho y se dirigieron directamente al lugar donde se encontraba la caja fuerte. Todos los objetos robados se encontraban dentro del cofre de seguridad.

Una vez radicada la denuncia en la Comisaría Quinta, desde la Brigada de Investigaciones se trabaja para establecer el momento exacto en que se concretó el robo, cuántas fueron las personas que participaron y en qué vehículo se movilizaban.

El análisis de los registros de cámaras de seguridad de la zona será clave para avanzar en el esclarecimiento y en la identificación y detención de quienes cometieron el robo.