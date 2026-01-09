Insólito intento de robo: remolcó una camioneta y terminó detenido

La camioneta Ford Ranger fue sustraída sin batería, ópticas y parrilla. El operativo policial en la vivienda descubrió autopartes de otros vehículos.

Una camioneta Ford Ranger que fue robada el pasado miércoles 31 de diciembre en General Roca , fue recuperada por los agentes policiales de la Comisaría 3°. El allanamiento en el barrio Stefenelli permitió la detención de un hombre , sospechoso de ser los autores del robo y se encontraron autopartes de otros vehículos.

El episodio comenzó cuando un vecino denunció el robo de su vehículo durante el último día del año, esta denuncia inició una investigación que derivó en un allanamiento en una vivienda del barrio Stefenelli. La camioneta se encontraba estacionada en la vía pública con desperfectos mecánicos y la ausencia del radiador al momento del robo.

La investigación culminó en un operativo policial en la propiedad , donde los agentes descubrieron la camioneta robada y la confirmación de la identidad del vehículo a partir de la comparación del número de chasis y el grabado de los cristales , que verificaron la propiedad del rodado.

Además, los agentes policiales encontraron que la camioneta presentaba daños visibles en la camioneta como la falta de ópticas y la parrilla. Una situación que refleja que había comenzado el desarme del vehículo para la posterior venta de autopartes. Incluso, fueron halladas partes de otros vehículos.

Remolcaron el vehículo para robarlo

En el mismo lugar, se descubrió otra camioneta de la misma marca, presuntamente utilizada para remolcar el rodado robado. Debajo de esta camioneta, se encontraron las autopartes faltantes de la camioneta denunciada.

Fiscalía emitió la orden de secuestro de ambos vehículos y las piezas encontradas, para su posterior traslado hacia el Puesto Hostal para su depósito judicial. Allí se realizarán las pericias correspondientes para determinar todos los involucrados en el ilícito. Además, se procedió a la detención de un hombre sospechoso de participar en el robo.

El rápido accionar de la Policía de Río Negro permitió el avance de la investigación, que continuará para determinar si hay más involucrados en el delito.

Operativo en Cervantes: secuestra droga y recuperan una moto robada en Neuquén

Los efectivos de la Comisaría N°22 de Cervantes llevaron adelante un allanamiento en Cervantes. El operativo permitió el secuestro de droga, una motocicleta con pedido de secuestro por robo, dinero en efectivo y un cartucho calibre 22. Además, se llevó adelante la detención de un joven de 18 años.

El procedimiento se desarrolló en el marco de una investigación por amenazas calificadas que derivó en la autorización del procedimiento por parte de la Justicia. Durante la inspección, el personal policial encontró un cartucho perteneciente a un arma calibre 22 pero no se descubrió ningún tipo de armamento.

Recuperación de una motocicleta robada en Neuquén

Otro elemento secuestrado por los agentes fue una motocicleta Honda de 190 centímetros cúbicos que presentaba pedido de secuestro por robo de la Policía de Neuquén. En el interior del domicilio también se incautó dinero en efectivo, una balanza de precisión y dos teléfonos celulares, objetos que fueron incorporados a la causa como pruebas para el avance de la investigación en curso.

La sustancia incautada fue sometida a pruebas orientativas por personal de Toxicomanía de General Roca, las cuales arrojaron resultado positivo para cocaína.

Con la intervención de la Fiscalía Federal, se llevó adelante el secuestro de todos los elementos y por orden del Juzgado Federal, se procedió a la detención del joven, quien quedó alojado en la Unidad Policial local, a disposición de la Justicia Federal.

Además, el joven fue notificado como imputado tanto en la causa que originó el allanamiento por amenazas como por el delito de encubrimiento en relación con la motocicleta robada en la capital neuquina.