Operativo en Cervantes: secuestran droga, recuperan una moto robada en Neuquén y detienen a un joven

Los efectivos de la Comisaría N°22 de Cervantes llevaron adelante un allanamiento en Cervantes. El operativo permitió el secuestro de droga , una motocicleta con pedido de secuestro por robo, dinero en efectivo y un cartucho calibre 22. Además, se llevó adelante la detención de un joven de 18 años.

El procedimiento se desarrolló en el marco de una investigación por amenazas calificadas que derivó en la autorización del procedimiento por parte de la Justicia. Durante la inspección, el personal policial encontró un cartucho perteneciente a un arma calibre 22 pero no se descubrió ningún tipo de armamento.

Otro elemento secuestrado por los agentes fue una motocicleta Honda de 190 centímetros cúbicos que presentaba pedido de secuestro por robo de la Policía de Neuquén. En el interior del domicilio también se incautó dinero en efectivo, una balanza de precisión y dos teléfonos celulares, objetos que fueron incorporados a la causa como pruebas para el avance de la investigación en curso.

La sustancia incautada fue sometida a pruebas orientativas por personal de Toxicomanía de General Roca, las cuales arrojaron resultado positivo para cocaína.

Con la intervención de la Fiscalía Federal, se llevó adelante el secuestro de todos los elementos y por orden del Juzgado Federal, se procedió a la detención del joven, quien quedó alojado en la Unidad Policial local, a disposición de la Justicia Federal.

Además, el joven fue notificado como imputado tanto en la causa que originó el allanamiento por amenazas como por el delito de encubrimiento en relación con la motocicleta robada en la capital neuquina.

Lo atraparon con 35 fasos en General Roca

En la madrugada de este miércoles, los agentes de la Comisaría N°3 de General Roca detuvieron a un joven de 19 años por tenencia de cigarrillos de cannabis sativa. Los uniformados observaron un comportamiento extraño cuando llegó la patrulla, lo que motivó al control de rutina y al descubrimiento de la droga.

La situación se desarrolló en el marco de un control de rutina en la intersección de las calles España y Mitre. Mientras los efectivos se disponían a identificar a los tres masculinos en el lugar, uno de ellos, al notar la presencia policial, intentó ocultar su morral negro y trató de alejarse de la zona.

Sin embargo, esta conducta sospechosa activó todas las alarmas. Los agentes interceptaron al joven y efectuaron una requisa de urgencia, con el objetivo de descartar la presencia de armas u otro elemento peligroso. Durante el procedimiento se descubrieron 35 cigarrillos de fabricación casera, con un contenido compatible con marihuana.

El detenido fue trasladado a la unidad policial, donde se dio intervención a las autoridades federales, quienes ordenaron la confección de un acta de requisa, un acta de secuestro de los elementos y la lectura de sus derechos al joven.

Las diligencias fueron realizadas en presencia de testigos para garantizar la transparencia del procedimiento y el caso se encuentra bajo la jurisdicción de las autoridades correspondientes.