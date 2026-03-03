Las raíces de un árbol gigantesco desataron un conflicto vecinal

Una vecina denunció que los tallos subterráneos del ejemplar le están dañando un quincho. La Justicia de Paz convocó a una audiencia de conciliación. ¿Cómo se resolvió?

El sector cercano al centro de Cipolletti donde se produjo el conflicto. Las fotos sateliales muestran el tamaño del árbol que generó la controversia.

Un enorme árbol que se yergue en un domicilio cercano a la zona céntrica de Cipolletti provocó un conflicto vecinal que terminó en la Justicia de Paz, luego que una vecina -cuya vivienda está ubicada en una calle paralela y comparten los fondos - denunciara que las raíces del ejemplar le estaban dañando un quincho.

En la presentación la demandante destacó que había intentado dialogar con la propietaria del inmueble donde se encuentra el vegetal, que tiene tal tamaño que se destaca en las fotografías satelitales en el medio de la manzana.

Sin embargo, sostuvo que no logró “encontrar una respuesta favorable” , por lo que recurrió a las autoridades.

Juzgado de Paz Cipolletti.jpg El conflicto que tenía enfrentadas a las vecinas fue solucionado en el Juzgado de Paz. Archivo

La causa se tramitó en el Juzgado de Paz que conduce Gabriela Montorfano, quien convocó a una audiencia de conciliación que se realizó el 26 de febrero último. Las dos partes asistieron al llamado, quienes luego de un “amplio intercambio de opiniones”, arribaron a un acuerdo para solucionar el problema.

El arreglo, que fue homologado por la magistrada, estableció que buscarán un profesional especializado (ingeniero agrónomo o forestal), para que “analice la situación planteada, y realice alguna propuesta para solucionar el tema de las raíces del árbol”, que estarían invadiendo el terreno aledaño.

El documento judicial destaca que en el acercamiento se estableció que ambas partes “están de acuerdo en buscar una solución intermedia y efectiva”, pero resaltan que la propuesta no debe implicar “el corte del árbol”.

Como será la labor del profesional

El acuerdo aprobado por la Justicia de Paz cipoleña precisa que las vecinas coordinarán la visita del ingeniero designado, con “la antelación suficiente para poder organizarse y estar presentes ese día”.

Asimismo, aclararon que la visita del profesional “deberá programarse dentro de un plazo que no podrá exceder de los diez días a contar desde hoy” (2 de marzo).

Además, la propietaria del inmueble donde se encuentra el árbol se comprometió a atender a la demandante “cuando le toque la puerta de su casa” para avisarle cualquier novedad o comunicarle “cualquier cuestión vinculada al tema que las convoca”.

Finalmente, la jueza Montorfano les advirtió que el incumplimiento de alguno de los puntos acordados “traerá aparejada la solicitud de una nueva audiencia ante este Juzgado de Paz”.

El caso de la palmera

Son innumerables los casos por discrepancias entre vecinos que llegan a la Justicia de Paz, el ámbito natural para resolver los conflictos. Los perjuicios que causan el crecimiento de especies arbóreas, no solo de la vía pública sino también dentro de las propiedades, es uno de los casos que se registran en la dependencia local.

En marzo de 2024 se conoció un desencuentro que se produjo por las ramas de una palmera que caían en una casa aledaña. También hubo una audiencia de conciliación convocada por la jueza Subrogante, Luciana Sánchez, en la que las partes acordaron pautas de comportamiento y recibieron un “llamado a la reflexión” para convivir en armonía.

Palmera.jpg La Justicia de Paz debió intervenir ante el conflicto desatado entre dos vecinas por las hojas de una palmera. Gentileza

Finalmente acordaron que las hojas que se desprendan y caigan en la casa de al lado, sus propietarios las recogerían y dejarían juntas para que el vecino pueda amontonarlas y retirarlas.

Se había determinado que de no prosperar lo convenido deberían conseguir un abogado y avanzar hacia otra instancia judicial. Pero hasta el momento no se supo que llegaran a ese paso.