Llegó borracho y agredió a su familia: por los golpes internaron a un nene de dos años

Atacó a la mujer y los niños la defendieron, pero también los golpeó. Lograron escapar y pidieron ayuda a una vecina. Las victimas fueron hospitalizadas.

Un hombre de 33 años fue detenido por agredir a su ex pareja y a los dos hijos que tienen en común, de tan solo 7 y 2 años. La denuncia fue radicada por la damnificada, una mujer de 29 años, en la Policía de Mainqué .

La mujer relató que el agresor se presentó en el domicilio en estado de ebriedad , comenzó a insultarla , la tomó de los brazos y la tiró a la cama , propinándole golpes en la cara y el cuerpo , informaron fuentes policiales.

El ataque descripto fue desesperante , porque los niños intentaron intervenir para proteger a su mamá . Pero el borracho también agredió salvajemente a los niños.

Requirieron atención médica

En medio de la violenta escena la víctima logró escapar con sus hijos al domicilio de una vecina, desde donde fueron trasladados al hospital de Villa Regina. Todos recibieron atención médica, y el menor de 2 años permaneció en observación hasta el día siguiente.

La Fiscalía de turno dispuso la apertura de un legajo de investigación preliminar por el delito de “lesiones agravadas y la detención del agresor”.

Además, la Jueza de Familia dictó una prohibición de acercamiento por 90 días hacia la denunciante y sus hijos.

Posteriormente, personal de la Subcomisaría 66° de Mainqué procedió a la detención del hombre, quien fue alojado en la Unidad 35º de Villa Regina a la espera de una definición judicial.

Un violento cumple prisión efectiva

Otro caso de violencia contra las mujeres que conmocionó a su población, en el que también había niños víctimas ocurrió días atrás en la misma localidad rionegrina. Allí también un hombre fue detenido y la Fiscalía local lo acusó de haber cometido los hechos en octubre pasado, en la vivienda que compartían la señora con un hijo de ella, y dos en común con el imputado, todos menores de edad.

“La escena ocurrió delante de los niños, que observaron cómo el hombre golpeaba y agredía verbalmente a su madre”, explicaron los fiscales.

El sujeto fue sometido a juicio y en una audiencia realizada la semana anterior la Fiscalía y la Defensa consensuaron cerrar el proceso en un juicio abreviado. El acuerdo estableció una pena tres años y diez meses de prisión efectiva, que requería el reconocimiento de su culpa por parte del sujeto.

Tenía en su contra un contundente material probatorio. Además de la denuncia hecha por la mujer en la Comisaría 17ma de Lamarque, incluidas las de carácter 3040, denuncia de la Senaf acerca de la violencia hacia los niños por parte del imputado y certificados médicos que constataron el tipo de lesiones. También se destacó la intervención de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVi), la declaración testimonial de uno de los hijos de la pareja, recibida bajo la modalidad de cámara Gesell.

El hombre, que contaba con antecedentes condenatorios, con el acompañamiento del Defensor Público que lo asistió, aceptó la propuesta de la Fiscalía, con lo que quedó establecida su confesión.

El juez interviniente avaló lo acordado por las partes y dictó el fallo tal lo planteado. El sujeto ya cumple la pena tras las rejas.