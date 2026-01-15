Amenazó a su ex y le prendió fuego la casa para llevarse a su hija

El hombre intentó llevarse a su hija de dos años y amenazó a su expareja con dispararle. Bomberos lograron controlar el fuego.

Un nuevo hecho de violencia de género causó preocupación en el Alto Valle luego de que un hombre intente prender fuego la casa de su expareja y la amenace con dispararle . Personal policial confirmó la detención del agresor y Bomberos lograron controlar el fuego.

Según dio a conocer Policía de Río Negro, un hombre de 26 años fue detenido por efectivos de la Subcomisaría 66º de Mainqué luego de amenazar a su expareja, intentar llevarse a su hija de 2 años y provocar un incendio en su casa.

El agresor se presentó en la vivienda, pero luego de ser rechazado por la víctima, amenazó con prenderle fuego la vivienda y dispararle antes de huir en moto. Minutos después, policías lograron capturarlo tras un operativo en el barrio Santa Lucía.

El hecho se alertó cuando la mujer llamó a la policía debido a la actitud violenta del hombre. Luego de intentar llevarse a la niña y tras las amenazas, el agresor se fue del domicilio. Pero minutos más tarde, la damnificada alertó a la policía sobre un incendio en su casa.

Efectivos de la Subcomisaría 66° de Mainqué confirmaron el hecho y aseguraron que Bomberos trabajaron en el lugar para sofocar el fuego antes de que se expandiera. Rápidamente se llevó a cabo un operativo para localizar al agresor y detallaron que fue detenido mientras intentaba huir caminando por la zona.

Fiscalía de turno dispuso que el detenido quedará a disposición de la justicia por el delito de daños por incendio y amenazas. Además, se solicitó un informe de antecedentes penales del agresor. "La rápida intervención policial puso en resguardo a la mujer y su hija y evito que la violencia escalara", destacaron.

Lo echan de la casa porque la golpeó, le rompió el teléfono y el auto

Un hombre de Fernández Oro fue excluido de su casa por ejercer violencia de género contra su pareja. La mujer hizo la denuncia el último martes 13 en la que narró que la relación se había deteriorado un año atrás, cuando lo denunció por sus maltratos y la Justicia de Paz local ordenó su expulsión de la vivienda que compartían. Pero recompusieron el vínculo y cuatro meses después volvieron a convivir.

Sin embargo, se produjo otro grave episodio que llevó a la mujer a acudir nuevamente a la Comisaría 26 el último martes 13 de enero. En esa oportunidad relató que EJU (así lo identifican) tuvo un “ataque de celos” y le dio piñas en la cabeza y luego le dañó su celular y le rompió vidrios y la puerta del conductor de su auto.

La causa se elevó al Juzgado de Paz a cargo de Laura Pino (jueza suplente), quien resolvió dictar medidas para proteger a la mujer, de acuerdo a lo que establece la Ley 3040, referida a la “Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares”.