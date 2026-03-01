Anai Mapu: Investigaban un ataque armado y secuestraron drogas y una moto robada

Policías de la Comisaría 45 allanaron cuatro viviendas. Encontraron cocaína, dinero, una planta de marihuana y el rodado robado en Neuquén. Una mujer quedó imputada.

Un total de 54 balas 9 milímetros secuestraron en una de las casas allanadas. Investigaban amenazas con armas.

Policías de la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu de Cipolletti que investigaban un hecho de abuso de armas allanaron cuatro viviendas de ese sector y secuestraron elementos vinculados a la causa, pero además encontraron marihuana, cocaína, dinero en billetes de distinta denominación que han presumir que es producto de la venta de drogas, y una moto robada en Neuquén.

El procedimiento, instrumentado por orden judicial , se llevó a cabo el último viernes en horas del mediodía con el acompañamiento de efectivos del COER -Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate-. Como resultado, quedó imputada una mujer , aunque no fue detenida.

Fuentes de la fuerza rionegrina informaron que en uno de los domicilios encontraron una moto tipo enduro que, tras chequear los datos de dominio, determinaron que desde el 23 de enero último tenía pedido de secuestro de la Policía de la provincia del Neuquén, donde fue denunciada como robada.

Operativo Mapu 280226

El operativo también dio como resultado el secuestro de 54 balas de 9 milímetros y una caja vacía de municiones calibre 22. En el mismo lugar encontraron un envoltorio con una sustancia blanca que totalizó 184,5 gramos.

Era cocaína

Con posterioridad, el exámen narcótico efectuado por personal del área local de Toxicomanía determinaron que se trata de clorhidrato de cocaína, además de 358.700 pesos en billetes de cambio. Por el hallazgo se le dio intervención al Juzgado Federal de General Roca, por infracción a la Ley 23737, que sanciona la tenencia y comercialización de estupefacientes. En tanto que se informó sobre la incautación de los otros elementos al fiscal de la Justicia rionegrina, Martín Pezzetta.

Mientras que en otro de los inmuebles el personal policial detectó en el patio posterior una planta de cannabis sativa de 1,85 metros de altura, por lo que también fue informado al ámbito Federal.