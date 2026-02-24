Disputa entre bandas con heridos graves a balazos en el Anai Mapu: nadie va preso

Hubo dos ataques en el Anai Mapu con dos jóvenes al borde de la muerte. El principal acusado, que estaba en preventiva, zafó por falta de pruebas.

El caso de la disputa barrial entre bandas de jóvenes se tramitó en la sede de los tribunales cipoleños.

Dos bandas enemigas sembraron el terror el año pasado en el barrio Anai Mapu , donde llegaron a discutir sus diferencias a balazos en plena vía pública.

Los momentos más críticos ocurrieron a principios de mayo, cuando se registraron dos ataques a tiros que dejaron a dos hermanos heridos al borde de la muerte.

La investigación determinó que los graves incidentes se produjeron “en un contexto de disputa barrial y de escalada de violencia entre un grupo de jóvenes" , uno liderado por Alan Jesús Fernández –quien fue detenido y quedó en prisión preventiva en la cárcel local- y el otro por los hermanos VS y JES , quienes resultaron víctimas.

Dos salvajes ataques a balazos

El primer hecho se produjo la madrugada del 4 de ese mes, minutos después de la 1:30. La acusación indicó que Fernández andaba en un Volkswagen Bora armado con una pistola 9 mm en compañía de otras personas que aún no fueron individualizadas, y que tras bajarse del auto fue hasta la casa de los hermanos que estaban en la vereda, y tras apuntarle en la cabeza VS, apretó el gatillo con la intención de matarlo, para luego escapar.

La bala le produjo una fractura de cráneo a VS que puso en serio riesgo su vida. Pero se salvó gracias a la rápida intervención de los profesionales médicos del hospital Pedro Moguillansky, donde fue sometido a una cirugía de urgencia.

Dos días después, el 6 de mayo entre las 22 y las 22:30, JES también fue alcanzado por un disparo de arma fuego cuando estaba fuera de su casa, que impactó en el muslo izquierdo. La bala hizo un recorrido interno que le provocó una lesión intestinal que requirió cirugía y colocación de una bolsa de colostomía, lesiones de carácter grave ya que también pusieron en riesgo su vida. Aunque se estaba recuperando.

Patrullero Bariloche.jpg

En ese episodio se responsabilizó también a Fernández, quién según la imputación, conducía una moto tipo Tornado acompañado por otro sujeto tampoco aún no individualizado, que al pasar frente a la casa del muchacho que estaba en la vereda le disparó con una 9 mm.

Fernández fue acusado por ambos hechos. Por el primero lo imputado por el delito de “homicidio en grado de tentativa agravado por el uso de arma de fuego en concurso ideal con portación no autorizada de arma de fuego”. Mientras que por el otro ataque por “lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego”.

Propuesta de juicio abreviado

La causa fue a juicio y en una audiencia realizada a finales de diciembre del año pasado la fiscal Alejandra Altamira y el abogado defensor, Michel Rischmann, le anunciaron al juez Guillermo Baquero Lazcano que habían consensuado cerrarla en un juicio abreviado.

Por el primer episodio la Fiscal pidió el sobreseimiento del acusado porque las pruebas reunidas en la pesquisa lo eximían de responsabilidad. Sostuvo que un menor que estaba en el lugar declaró en cámara Gesell que no logró ver quien efectuó el disparo. En tanto que JS si bien reconoció que existía un conflicto con el grupo de Alan Fernández, tampoco había podido verlo en la secuencia que resultó lesionado su hermano.

También se tuvo en cuenta que el acusado le adjudicaron una pistola 9 mm, pero la pericia balística destacó ese calibre dado que el proyectil recuperado, aunque estaba deformado, se presumió que era de 22 largo.

amenaza arma de afuego

Asimismo, consideraron que Fernández negó haber sido el autor del disparo en una declaración espontánea que hizo cuando revisaron su prisión preventiva.

La Fiscal sostuvo que, ante la imposibilidad de incorporar nuevas evidencias, “no se pudo acreditar la autoría, menos que Fernández fuera su autor”.

Altamira recalcó también que se había entrevistado con la madre de la víctima, quien no objetó su dictamen. Lo mismo manifestó la Defensora de Menores, Alicia Merino.

En relación al segundo ataque, hubo un cambio en la acusación ya que a partir de nuevos datos y evidencias recolectadas en la investigación se pudo determinar que Alan Fernández era quien conducía una moto y que el que iba sentado atrás, desconocido hasta el momento, fue quien le realizó un disparo. Incluso la misma víctima dijo que no fue Fernández quien le disparó, sino el acompañante.

Por este caso la Fiscal propuso abreviar el juicio, siempre y cuando el imputado acepte haber participado en el segundo hecho, a la pena de un año y cuatro meses de prisión en suspenso, más pautas de conducta por el término de dos años. El planteo incluía la prohibición de contacto personal y por cualquier medio con la víctima y no se acerque a su domicilio en un radio de 100 metros.

Subrayó que contaba con el aval de JS, quien quien le expresó que “quiere vivir tranquilo, rehacer su vida sin conflictos”.

En tanto que el acusado y su abogado defensor aceptaron el ofrecimiento, por lo que asumían su participación en la segunda agresión.

Inmediata libertad

El juez Baquero Lazcano aceptó el requerimiento de las partes. Sobreseyó a Fernández por el tiro en la cabeza a VS y lo condenó por el segundo hecho a un año y cuatro meses de prisión en suspenso y las medidas de comportamiento expresadas.

Valoró en el fallo la “clara” exposición de la Fiscal con las evidencias reunidas. También consideró la declaración de JS en la que desvinculó a Fernández del tiro que recibió en la pierna.

Tras avalar el acuerdo, el magistrado también dispuso ordenar la “inmediata libertad” del acusado, quien estaba en preventiva en el Establecimiento de Ejecución Penal 5 de Cipolletti.

Asimismo, dispuso reintegrar el Bora, secuestrado durante la pesquisa, a su propietaria, identificada como VM.