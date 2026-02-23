Quiso robar en el patio de una comisaría y quedó preso

Lo sorprendieron en un pasillo de la dependencia que conduce a un depósito judicial donde guardan motos secuestradas y bicis de los policías.

El hombre detenido, acusado de querer robar en un depósito judicial que se encuentra en el patio de la Comisaría de Lamarque.

Un sujeto quedó detenido y a disposición de la Justicia rionegrina tras ser sorprendido en actitud sospechosa merodeando un depósito judicial de motos ubicado en el patio interno de la Comisaría 17 de Lamarque.

El hecho ocurrió poco después de las 22 del domingo, cuando una empleada policial que se disponía a iniciar tareas preventivas en el sector céntrico de la ciudad, advirtió la presencia de un desconocido en el pasillo que conduce al patio exterior de la sede policial.

En ese lugar se encuentra un depósito donde se ponen a resguardo de motos retenidas por infracciones de tránsito y causas judiciales , así como bicicletas policiales destinadas a tareas de prevención.

Comisaría 17 Lamarque

El hombre fue sorprendido junto a una ventana que se encontraba entreabierta y “en clara intención de acceder al lugar”, informaron fuentes de la fuerza.

Al no poder justificar de manera válida su presencia en el sitio, fue inmediatamente demorado e identificado.

Luego, la fiscal de turno dispuso el inicio de actuaciones judiciales por el delito de “tentativa de hurto en flagrancia, ordenando que el sujeto permanezca detenido”.

Entró a robar a una casa mientras el dueño dormía

Durante la madrugada del último domingo policías de la Comisaría 37° de Chimpay intervino en un hecho de "tentativa de hurto en flagrancia", que culminó con la detención del presunto autor del hecho.

El procedimiento se inició algunos minutos después de la una tras un llamado telefónico recibido al 101, en el que un vecino alertó haber observado a un individuo ingresar a una vivienda ubicada en la esquina de las calles Don Bosco y Flor del Inca, luego de saltar la reja perimetral del inmueble.

Lo curioso es que el propietario de la vivienda estaba durmiendo en una de las habitaciones, y dijo no haber escuchado nada.

Un móvil de la policía rionegrina se dirigió de inmediato al lugar y, al arribar, divisaron que había un horno microondas apoyado sobre uno de los pilares de la reja perimetral.

Microondas robado

La casa estaba con las luces apagadas y cerrada su puerta de acceso, por lo que el personal policial, que escuchaba ruidos en el interior, saltó la reja para ingresar al patio y se encontró con un sujeto que tenía en sus manos un cable tipo alargue de color negro y una reposera de color amarillo con estructura de aluminio.

Quiso escapar, pero fue reducido

Al advertir la presencia policial, el individuo intentó evadirse pero su intento se vio frustrada. Fue reducido y se le colocaron elementos de "sujeción aplicando la mínima fuerza".

En la vivienda se encontraba durmiendo su dueño, quien dijo no haber escuchado ruido alguno, pero si procedió a reconocer los elementos que el sujeto intentaba llevarse como de su propiedad.

La fiscalía actuante dispuso el traslado del sujeto a la unidad policial local en calidad de detenido y el inicio de una causa a partir de la recepción de la denuncia penal a la víctima.