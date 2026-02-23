Andaban con una malla sima robada al hombro y los pescó la Policía

Los detuvieron efectivos de la Comisaría 24 tras el llamado de un vecino. La estructura era de una casa y fue entregada a su propietario.

Los dos hombres fueron detenidos por el robo de una malla sima de una propiedad de Cipolletti.

Dos hombres fueron detenidos por el robo de una malla sima de una propiedad de la calle Los Notros, en la zona del Distrito Vecinal Noreste de Cipolletti.

El operativo se realizó el sábado alrededor de las 16, y fue relevante el aporte de un vecino que llamó por teléfono y alertó que dos desconocidos iban por la calle Venezuela con la estructura metálica al hombro.

Una patrulla de la Comisaría 24 salió a rastrillar el sector, segundos después los efectivos lograron ubicar a los sospechosos en inmediaciones de la esquina de Pastor Bowdler y Venezuela, donde está el hospital Pedro Moguillansky.

No pudieron dar explicaciones

Los policías les preguntaron por la procedencia del objeto, pero no pudieron acreditar su propiedad, por lo que ambos fueron trasladados a la unidad en calidad de demorados, mientras que elemento fue secuestrado en resguardo, informaron fuentes de la fuerza.

Posteriormente, al recorrer calles aledañas, se constató en calle Los Notros -a varias cuadras de distancia- un portón derribado y el faltante de una malla sima. Tras ubicar al propietario y cumplimentar las actuaciones de rigor, el elemento fue restituido y las personas quedaron a disposición de la Justicia.

Entró a robar a una iglesia y sus ruidos lo delataron

Policías de la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu atraparon a un ladrón que había entrado a robar a una iglesia de ese sector. Ocurrió este domingo alrededor de las 6 de la madrugada en un templo ubicado en la esquina de las calles Río Negro y El Bolsón. Vecinos llamaron para alertar que se escuchaban disturbios en el interior del edificio, por lo que fueron al lugar.

Ladrón iglesia Anai Mapu

Los efectivos ingresaron al sector trasero del predio, donde sorprendieron a un hombre que se encontraba colgado del paredón intentando huir. Pero fue reducido inmediatamente y trasladado a la dependencia policial.

Posteriormente se constató que el sujeto había preparado elementos del sistema eléctrico para llevarse, registrándose además daños en las instalaciones. Trabajó personal del Gabinete de Criminalística y se inició causa por "robo agravado en flagrancia", quedando el acusado a disposición de la Justicia.

Cayó un prófugo por abuso en el Anai Mapu

Personal de la Comisaría 45° de Cipolletti que realizaba tareas de prevención por calle Los Caranchos, casi Río Neuquén, observó a un sujeto que se movía actitud sospechosa en el patio de un domicilio del sector barrial. Al consultar en la vivienda, los moradores manifestaron que no lo conocían y que tampoco lo habían autorizado a ingresar.

Prófugo abuso

Minutos después, el mismo hombre fue nuevamente visualizado intentando ocultarse entre un vallado, siendo reconocido por los efectivos, quienes tenían conocimiento de que registraba un pedido de "averiguación de paradero y/o rebeldía en el marco de una causa por abuso sexual", informaron fuentes de la fuerza.

Tras ser identificado y trasladado a la unidad policial, se corroboró en el sistema que poseía pedido de paradero vigente. Informada la Fiscalía en turno, se dispuso su detención y el inicio del legajo preliminar correspondiente.