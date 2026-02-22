Cipolletti celebra los 40 años de La Corrida con una feria gastronómica imperdible y chefs de renombre

En el marco de los 40 años de La Corrida, Cipolletti sumará la Feria Gastronómica Semilla del 6 al 8 de marzo en el CCC. Habrá cocina en vivo, productores regionales y chefs invitados.

La feria Semilla se desarrollará del 6 al 8 de marzo en el CCC.

Cipolletti se prepara para vivir un fin de semana que promete quedar en la historia. En el marco de los 40 años de la tradicional La Corrida de Cipolletti , la ciudad sumará una propuesta que combina deporte, identidad y sabores patagónicos: llega la Feria Gastronómica Semilla al Complejo Cultural Cipolletti.

Del 6 al 8 de marzo, con entrada libre y gratuita , el espacio ubicado en Fernández Oro 57 será escenario de una verdadera fiesta culinaria bajo el lema “Lo que comes también te mueve”.

La feria abrirá el viernes de 18 a 00 horas , mientras que el sábado y domingo funcionará de 12 a 00 horas , invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de tres jornadas donde el deporte y la buena mesa serán protagonistas.

En una edición histórica de la evento deportivo más grande de la Patagonia, Semilla propone una experiencia que trasciende lo deportivo y pone en valor la identidad regional a través de sus productos, cocineros y productores.

Qué habrá en la Feria Semilla 2026

La grilla incluye:

Clases magistrales con chefs y referentes de la región y del país.

Productores locales y regionales con elaboraciones artesanales.

Foodtrucks, cocina al fuego, propuestas vegetarianas y opciones sin gluten.

Tragos artesanales, jugos naturales y beer trucks con sello patagónico.

El eje central será el escenario de cocina en vivo, donde se reunirán cocineros y cocineras comprometidos con el producto, el territorio y la identidad patagónica.

Chefs invitados: figuras nacionales y referentes del sur

Uno de los nombres más esperados es el de Lele Cristóbal, referente nacional con más de dos décadas de trayectoria y creador de 130 Paradas, el concepto sanguchero que se expandió por todo el país.

También dirá presente Mecha Solís, referente de la cocina del sur desde Bariloche. Su propuesta se caracteriza por una mirada honesta del producto, respeto por el origen y platos donde la técnica acompaña al sabor, siempre con fuerte impronta patagónica.

A ellos se suma el chef cipoleño Simón Lochbaum, autodidacta y defensor de una cocina que respira estación y territorio. Sus platos narran historias del Alto Valle, combinando sencillez y sofisticación con sabores profundamente ligados a la región.

Una ciudad que corre y celebra

La integración de la Feria Semilla con la Corrida simboliza el espíritu de una comunidad activa y en movimiento. Mientras miles de corredores recorren las calles, la feria invita a hacer una pausa, compartir y celebrar la cultura local a través de la alimentación consciente.

Cipolletti no solo correrá: también se reunirá alrededor del fuego, los productos regionales y la cocina en vivo. Un fin de semana ideal para disfrutar en familia, con amigos o después de cruzar la meta.

Para conocer el cronograma completo de actividades se puede ingresar al sitio oficial del Municipio de Cipolletti.