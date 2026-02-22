Cuatro detenidos durante un allanamiento en el Alto Valle: secuestraron un arma y droga

El procedimiento se realizó en una vivienda, en cercanías de General Roca. Hay cuatro detenidos y se secuestró una pistola calibre 9 milímetros, además de una sustancia blanca.

Un procedimiento policial terminó con cuatro personas detenidas , el secuestro de un arma de fuego y el hallazgo de una sustancia blanca presuntamente estupefaciente. El operativo se realizó en el marco de una investigación judicial por abuso de arma y generó fuerte movimiento en el sector.

El allanamiento fue llevado adelante por personal del Destacamento 177° de Chacramonte , en trabajo conjunto con efectivos de la Comisaría 48°, en una vivienda ubicada sobre calle Pública D108, en cercanías de General Roca .

Durante la diligencia fueron arrestados tres hombres de 20, 23 y 28 años, y una mujer de 31 , en cumplimiento de las medidas ordenadas por la autoridad judicial interviniente.

Según se informó oficialmente, en el domicilio los efectivos secuestraron una pistola calibre 9 milímetros con su respectivo cargador, un elemento clave dentro del legajo que se investiga por abuso de arma.

Hallaron una sustancia blanca y convocaron a Toxicomanía

En medio del procedimiento, los uniformados detectaron una sustancia de color blanco, por lo que se convocó a personal de Toxicomanía para realizar las pericias correspondientes. El material fue incautado y será sometido a análisis para determinar su composición.

El operativo se realizó bajo conocimiento de la Fiscalía interviniente y con intervención de la Justicia Federal, que continuará con las actuaciones judiciales para establecer responsabilidades.

La investigación sigue en curso y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.

Dos detenidos por desobedecer medidas judiciales en casos de violencia

La intervención policial en distintos puntos de General Roca volvió a poner en foco el incumplimiento de medidas judiciales vinculadas a casos de violencia de género y familiar. Durante la jornada del viernes, efectivos de la Policía de Río Negro realizaron dos procedimientos que terminaron con la detención de dos hombres que desobedecieron órdenes de prohibición de acercamiento vigentes.

Los hechos, que ocurrieron en diferentes sectores de la ciudad, se suman a otro episodio reciente registrado días atrás, también en el marco de un conflicto familiar, lo que refuerza la preocupación por la reiteración de este tipo de situaciones y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y protección.