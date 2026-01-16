Violencia de género: un vecino y su hija la salvaron en medio de una golpiza

Un hombre insultó y golpeó salvajemente a la madre de sus hijos. La adolescente pidió ayuda a su abuelo y el vecino, que escuchó gritos, avisó a la Policía.

La Justicia de Roca dispuso la prisión preventiva para el acusado de violencia de género.

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre por un hecho de violencia de género ocurrido el día 13 en una vivienda del barrio Malvinas de General Roca, donde una mujer fue agredida física y verbalmente en presencia de los tres hijos que ambos tienen en común.

El ataque pudo frenarse por la intervención policial gracias a un vecino que escuchó gritos y alertó al sistema de emergencias 911. La mayor de los hermanos también fue clave para salvar a su mamá : llamó a su abuelo y el hombre llegó rápidamente a la vivienda.

En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía relató que el imputado arribó al domicilio y comenzó a increpar e insultar a la víctima , para luego golpearla violentamente en distintas partes del cuerpo. En el lugar se encontraban hijas e hijos de la mujer, quienes presenciaron el episodio.

La hija de 14 años intentó proteger a sus hermanos, sacándolos del lugar, mientras avisaba a su abuelo de lo que estaba ocurriendo. Simultáneamente un vecino que escuchó los gritos realizó el llamado al 911. La llegada de agentes policiales junto con el padre de la mujer permitió frenar la agresión.

Un vecino escuchó gritos y llamó al 911. Eso fue clave para frenar el caso de violencia de género.

Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió múltiples lesiones que incluso le impidieron desplazarse por sus propios medios.

Entre los elementos de prueba presentados por la Fiscalía se incluyó el registro de la comunicación realizada al sistema de emergencias de la Policía, el acta de denuncia penal en la que la mujer relató cómo se produjeron los hechos, certificados médicos que acreditan la existencia de lesiones múltiples —calificadas como leves en función del tiempo de curación— y el resultado del test de alcoholemia practicado al imputado.

Asimismo, desde el Ministerio Público Fiscal se informó que tras la denuncia se dio intervención a la Oficina de Atención a la Víctima (Ofavi) para asistir a la mujer.

Prisión preventiva por violencia de género

La Fiscalía solicitó que se impusiera la prisión preventiva al acusado, mientras avanza la investigación para llevar el caso a juicio. Ante el pedido realizado por la acusación, la defensa penal planteó la posibilidad de aplicar otras medidas que permitieran resguardar la integridad de la mujer y trabajar a su vez en la adicción al alcohol del hombre.

En ese marco, la defensa del acusado -cuya identidad no fue suministrada por la Justicia- propuso aplicar una prohibición de acercamiento a la víctima y la colocación de dispositivos duales entre otras opciones orientadas a abordar la problemática de consumo abusivo, con el objetivo de que el imputado pudiera sostener su actividad laboral y acceder a tratamientos vinculados a esa adicción pese al avance de la investigación.

La Fiscalía, por su parte, fundamentó su pedido de prisión preventiva en la gravedad del hecho, el riesgo para la víctima y la necesidad de garantizar el normal desarrollo del proceso penal.

Finalmente, luego de escuchar a las partes y tener por formulados los cargos, la jueza de garantías interviniente resolvió disponer la prisión preventiva del imputado y prohibir también todo posible contacto del hombre para con la víctima.