Acusaron al ladrón que le robó el auto a una vecina en el barrio Don Bosco, pero sigue libre

El delincuente aprovechó que la mujer bajaba cosas del vehículo, se subió y escapó. La Policía lo atrapó tras una persecución.

El Ministerio Público Fiscal informó que le formuló cargos a un hombre que se robó un auto en el barrio Don Bosco de Cipolletti, pero que fue atrapado por la policía tras un rápido procedimiento.

El hecho delictivo ocurrió el sábado por la noche , alrededor de las 22:30, cuando el delincuente se apoderó de un Ford Fiesta color bordó.

En la audiencia de imputación realizada este lunes se precisó que la dueña del rodado fue sorprendida por el ladrón mientras bajaba productos en su casa, ubicada en la calle Don Bosco al 1200, entre Ecuador y Perú.

Según relató el fiscal del caso, el acusado se subió al vehículo y salió conduciendo hacia la zona norte de la ciudad.

Policía BMA

La víctima alertó de inmediato a la Policía, brindando las características del vehículo y particularidades físicas y la vestimenta del desconocido.

Con esos datos se puso en marcha un operativo cerrojo en distintos puntos de la localidad con la participación de distintas unidades de la fuerza.

Una hora más tarde, a las 23:30, efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), quienes tras una persecución lograron interceptar el automóvil en la calle La Plata, precisamente al norte de la ciudad.

Al verse rodeado, el conductor descendió y quiso escapar corriendo, pero fue alcanzado a la brevedad en la esquina de las calles de Julio de Caro y Villa Regina, en uno de los accesos al barrio Anai Mapu, donde fue reducido y aprehendido. Había quedado preso en la Comisaría 24° de Cipolletti.

Quedó libre y no se puede acercar a la víctima

El sujeto fue imputado por el delito de “hurto de vehículo dejado en la vía pública”. El abogado particular que lo asistió no objetó los hechos ni la calificación penal, destacaron fuentes de la Fiscalía.

La Jueza de Garantías que tuvo a cargo el expediente dio por formulado los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el término de cuatro meses.

Además, se dispuso una prohibición de acercamiento al domicilio o a la víctima a no menos de 200 metros, y de contacto por cualquier medio. Sumado a ello, deberá presentarse una vez por meses en el Destacamento Policial 68, situado en el Distrito Vecinal Noreste.

Días antes ocurrió un hecho similar

El miércoles de la semana pasada ocurrió un hecho similar también en Cipolletti. Los protagonistas fueron jóvenes que se apropiaron de un Chevrolet Astra del barrio Flamingo y escapó hacia la zona norte. Pero del mismo modo efectivos de la BMA lo divisaron transitar por las calles Río Negro y 17 de Julio, en el barrio Anai Mapu, por lo que comenzaron a perseguirlo.

De inmediato varios móviles de la fuerza se dirigieron al lugar, donde los ladrones, al verse rodeados, intentaron embestir a los policías. En esa maniobra el vehículo impactó contra el paredón de una vivienda. De inmediato se bajaron del vehículo y escaparon corriendo. De todos modos pudieron advertir que se trata de muchachos jóvenes, con una alta probabilidad de que vivan en el sector barrial, que revelaron conocer.

Con posterioridad desde la Comisaría 24 informaron que los ladrones se llevaron el auto tras encontrar la ventanilla baja y las llaves de arranque colocadas.