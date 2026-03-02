Cipolletti: Robó un auto, anduvo unas pocas cuadras y lo pescó la policía

Es un Fiesta que se llevaron de la calle Don Bosco. La Policía lo salió a buscar y lo encontraron una hora después. El ladrón quiso escapar corriendo, pero no pudo.

Policías de la Comisaría 24° de Cipolletti atraparon en un veloz procedimiento a un ladrón que se había robado un auto. El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 22:30. El vehículo , un Ford Fiesta, había quedado estacionado frente a una vivienda ubicada en la calle Don Bosco, y de allí se lo llevó el delincuente.

El propietario presentó la denuncia en la sede policial, desde donde de inmediato se comunicó por radio al resto de las unidades de la fuerza las características del rodado, lo que dio lugar a la instrumentación de un operativo cerrojo en distintos puntos de la localidad.

Vuelta de una hora

Una hora más tarde, a las 23:30 horas, efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) lograron interceptar el automóvil en calle La Plata, al norte de la ciudad.

Al verse rodeado, el conductor descendió y quiso escapar corriendo, pero fue alcanzado a la brevedad en la esquina de las calles de Julio de Caro y Villa Regina, en uno de los accesos al barrio Anai Mapu, donde fue reducido y aprehendido.

Puesta en conocimiento la Fiscalía de turno, se dispuso que el hombre permanezca detenido, mientras que el vehículo fue restituido a su propietaria, continuando las actuaciones con intervención de la Comisaría 24° de Cipolletti.

No dejar las llaves puestas

Un caso similar con un mismo desenlace ocurrió el miércoles de la semana pasada también en Cipolletti. Un grupo de jóvenes se llevó un Chevrolet Astra del barrio Flamingo y escapó hacia la zona norte. Pero del mismo modo efectivos de la BMA lo divisaron transitar por las calles Río Negro y 17 de Julio, en el barrio Anai Mapu, por lo que comenzaron a perseguirlo.

De inmediato varios móviles de la fuerza se dirigieron al lugar, donde los ladrones, al verse rodeados, intentaron embestir a los policías. En esa maniobra el vehículo impactó contra el paredón de una vivienda. De inmediato se bajaron del vehículo y escaparon corriendo. De todos modos pudieron advertir que se trata de muchachos jóvenes, con una alta probabilidad de que vivan en el sector barrial, que revelaron conocer.

Auro robado Mapu 2 El vehículo recuperado por la policía de Cipolletti, luego que fuera robado en el barrio Flamingo. Policía Río Negro

Personal del Gabinete de Criminalística realizó los trabajos periciales en busca de rastros y otros indicios que les permita ubicar a los delincuentes. También intervino la Fiscalía de Turno. Como es habitual en estos casos, rastrean imágenes de cámara de seguridad en busca de más información. Alrededor de las 23:30 el Astra fue restituido a su propietaria.

Fuentes policiales indicaron luego que el auto había quedado con la ventanilla baja y las llaves de arranque colocadas, lo que fue advertido por los jóvenes ladrones. De allí que presumían que aprovecharon la oportunidad, poniendo en duda la hipótesis de que se tratase de delincuentes expertos vinculados al robo organizado de vehículos para desguazarlos o introducirlos en el mercado negro.