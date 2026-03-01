Furia y preocupación por incendio intencional en una escuela del Alto Valle: "Este espacio que es de todos"

Un incendio intencional afectó el patio de la Escuela 282 durante la madrugada, generando preocupación entre vecinos y docentes. El equipo directivo aseguró que ya trabajan para garantizar un inicio normal de clases.

Un hecho que generó profunda indignación sacudió la madrugada en el barrio Santa Catalina de Allen : la Escuela 282 fue víctima de un incendio intencional que afectó las cubiertas del patio delantero y trasero del establecimiento.

El incendio ocurrió alrededor de las 4:30 de la madrugada y movilizó rápidamente a los Bomberos Voluntarios, quienes lograron controlar las llamas sin que se registraran daños mayores ni personas heridas.

Sin embargo, vecinos expresaron su molestia y preocupación, ya que señalaron que el predio de la escuela suele ser un punto de reunión de jóvenes durante la madrugada, situación que -a su juicio- facilita estos episodios de vandalismo. Por eso reclamaron la implementación urgente de mayores medidas de seguridad para proteger el edificio y evitar nuevos ataques.

La voz de la comunidad educativa: compromiso y tranquilidad para la vuelta a clases

Desde la Escuela 282, el equipo directivo emitió un mensaje para calmar a las familias y a la comunidad.

“Queremos llevar tranquilidad a las familias y vecinos. Luego de los hechos ocurridos en la madrugada, el Consejo Escolar ya se encuentra trabajando en las tareas de limpieza y acondicionamiento del edificio”, señalaron en su cuenta de Facebook.

El equipo sostuvo que el objetivo principal es que el establecimiento esté en condiciones óptimas para garantizar un normal inicio del ciclo escolar.

Además, agradecieron la preocupación, el acompañamiento y el compromiso constante de quienes forman parte de la escuela y de toda la comunidad. “Entre todos seguimos cuidando este espacio que es de la comunidad. Ante cualquier novedad estaremos informando”, concluyeron.

La comunidad de Allen permanece atenta y alerta, con un fuerte llamado a proteger los espacios públicos y educativos, que son patrimonio de todos. La esperanza está puesta en que estas medidas eviten que se repitan hechos que ponen en riesgo la tranquilidad y la educación de los más chicos.

Inicio de clases: el Gobierno afirmó que "el 98% de las escuelas está en condiciones"

El inicio del ciclo lectivo 2026 en Río Negro da inicio formal el lunes 2 de marzo. Sin embargo, el regreso a las aulas estará lejos de ser uniforme. A las expectativas propias del comienzo de clases se suman dos factores que condicionarán la normalidad: las medidas de fuerza docentes y la continuidad de obras en numerosos establecimientos educativos de la provincia.

Según lo previsto, más de 215.000 estudiantes de todos los niveles deberían iniciar las clases el lunes. Pero el escenario real será distinto. A nivel nacional, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) anunció un paro de 24 horas para ese mismo día. En Río Negro, el gremio Unter resolvió una medida de fuerza de 48 horas que se extenderá hasta el martes 3 de marzo inclusive.

En ese contexto, la gran mayoría de los alumnos de la educación pública rionegrina recién retomará la actividad escolar el miércoles 4 de marzo, lo que diluye en la práctica el inicio formal del ciclo lectivo.