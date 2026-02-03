Preocupación por la caída de la matrícula escolar: Unter apuntó contra la eliminación de cargos

Desde el gremio rompieron el silencio ante la crisis estudiantil. Advirtieron que esta situación puede ser utilizada "como justificación para avanzar en el cierre o la supresión de cargos".

Cada vez falta menos para que comience el ciclo lectivo 2026 y un nuevo informe generó preocupación en el ámbito estudiantil. Desde la organización Argentinos por la Educación alertaron que la matrícula escolar caerá un 27% en el país. En este contexto, Unter rompió el silencio y apuntó contra la posibilidad de que se eliminen cargos.

Según detallaron en el informe “ Presente y futuro de la cantidad de alumnos por docente y por grado ”, la matrícula del nivel primario en Argentina experimentará una caída del 27% para 2030. "Lo que equivale a 1,2 millones de estudiantes menos en comparación con 2023", plantearon desde la organización.

Sin embargo, explicaron que la caída en la matrícula no será homogénea en todo el país. En la investigación, Buenos Aires lidera la reducción en términos absolutos, con 510.433 alumnos menos (-30,5%). Le siguen CABA, con 92.540 alumnos menos (-34,0%) y Santa Fe, con 87.770 menos (-24,5%). En términos relativos, las mayores contracciones se proyectan en Tierra del Fuego (-36,1%), Santa Cruz (-34,9%) y CABA (-34,0%).

La cantidad de docentes por alumno

En la actualidad, desde la organización detallaron que la relación de alumnos por docente en Argentina está en 16 estudiantes por cargo docente en el nivel primario. Sin embargo, para 2030 el país podría alcanzar un promedio de 12 alumnos por docente.

"Este fenómeno se replicará en todas las provincias, aunque con distinta intensidad. Las provincias con mayor proporción de aulas pequeñas hoy son Catamarca, La Rioja y Entre Ríos, según datos de 2023. Para 2030, se espera que Tierra del Fuego, Río Negro y Santa Cruz encabecen este grupo", informaron.

Unter mostró su preocupación por la eliminación de cargos

Desde el gremio lanzaron un comunicado en redes sociales en el que manifestaron una “profunda preocupación” ante la chance de que se eliminen cargos en los distintos niveles del sistema educativo, bajo el argumento de la baja matrícula.

En ese sentido, cuestionaron la “generalización de creaciones de cargos a término como respuesta parcial y precaria a las necesidades reales de las instituciones.”

Embed

Si bien reconocieron que en determinados contextos y territorios se registra una disminución de la matrícula, "advertimos con claridad que este dato, tomado de manera aislada, no puede ni debe ser utilizado como justificación para avanzar en el cierre o la supresión de cargos", plantearon.

"La supresión de cargos y su reemplazo por creaciones a término profundizan la precarización laboral y generan consecuencias directas en las comunidades educativas", advirtieron.

Los niveles de aprendizaje pueden mejorar

Uno de los coautores del informe opinó sobre este contexto y se mostró optimista de cara al futuro. "Abre una oportunidad: sin aumentar el gasto total, es posible destinar más recursos por estudiante", opinó Martín De Simone.

En ese sentido, señaló que "la evidencia muestra que, si esos recursos se orientan a intervenciones basadas en evidencia, los niveles de aprendizaje pueden mejorar de manera considerable".

Aunque no dejó de lado el aspecto negativo que también conlleva una reducción en la matrícula estudiantil: "El riesgo es que la inercia institucional y objetivos que no ponen el aprendizaje en el centro hagan que esta ventana de oportunidad se desperdicie", concluyó.