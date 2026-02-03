Vecinos que denuncian, animales heridos y voluntarios desbordados. Cipolletti enfrenta una problemática que exige más compromiso y respuestas de fondo.

Tres nuevos allanamientos por maltrato animal en Cipolletti, dejan al descubierto una problemática que crece en la cuidad.

¿Qué pasa con los animales en Cipolletti? La pregunta vuelve una y otra vez, casi como un eco incómodo, cada vez que se conoce un nuevo caso de maltrato. En Cipolletti, las intervenciones policiales y judiciales por situaciones de crueldad hacia perros dejaron de ser hechos aislados para convertirse en una postal cada vez más frecuente .

Lo que preocupa no es solo la cantidad de denuncias , sino la gravedad de los cuadros que salen a la luz. Animales desnutridos, con lesiones visibles, viviendo entre la basura o directamente golpeados en plena vía pública.

En apenas unos días se registraron al menos tres allanamientos vinculados a causas por maltrato animal, todos originados a partir de denuncias de vecinos y del trabajo persistente de las protectoras locales.

Otro caso de maltrato animal operativos y un llamado desesperado a ayudar

El primero ocurrió el sábado 31 de enero, cuando personal de la subcomisaría 79° allanó una vivienda ubicada sobre calle Primeros Pobladores. Allí rescataron a un ovejero alemán que presentaba claros signos de abandono y falta de atención. El animal fue puesto a resguardo, recibió asistencia veterinaria y se dio intervención inmediata a la Fiscalía de turno.

Dos días después, el 2 de febrero, efectivos de la Comisaría 4º realizaron un procedimiento similar en el barrio 2 de Agosto. El operativo permitió rescatar a dos perros, un galgo y un mestizo, que se encontraban en condiciones que motivaron su protección urgente. Ambos quedaron bajo custodia de FUNPABIA, mientras continúa el proceso judicial.

El tercer caso se concretó este martes 3 de febrero, tras la denuncia de vecinos del barrio Costa Norte, quienes alertaron que un hombre había golpeado salvajemente a un perro en la calle. La intervención conjunta entre la Policía y la ONG permitió rescatar al animal, que presentaba lesiones visibles.

allanamiento perros cipo FUNPABIA participa activamente en cada operativo. Gentileza

Una red que ya no da abasto

Detrás de cada rescate hay una realidad que pocas veces se ve con refugios saturados, voluntarios agotados y cuentas que no cierran. Desde FUNPABIA reconocen que atraviesan un momento crítico, con falta de recursos económicos, escasez de hogares de tránsito y pocos voluntarios comprometidos para sostener la recuperación de los animales.

La organización lanza continuamente llamados urgentes a la comunidad para conseguir hogares transitorios, tanto para perros adultos como para cachorros, una vez que reciban el alta médica. Ser tránsito implica brindar cuidados básicos, contención y amor, además de colaborar con los traslados a la veterinaria cuando sea necesario.

También habilitaron canales de ayuda económica para afrontar alimento y tratamientos veterinarios, con aportes a través de Mercado Pago (alias: Funpabia.791) y Banco Patagonia (alias: portón.fruta.efecto, a nombre de Bettina Ferrari). Cada difusión, cada aporte y cada casa de tránsito marcan la diferencia.

perros rescatados cipo Dos perros fueron rescatados, este martes por maltrato de su dueño. Gentileza

Más allá de la castración: una deuda pendiente

La ciudad cuenta con campañas de castración, una herramienta indispensable para controlar la superpoblación. Pero los hechos recientes dejan en evidencia que eso no alcanza. Falta una política pública integral y sostenida que apunte a la educación, a la tenencia responsable y a la adopción consciente. Falta presencia del Estado en los barrios, programas de concientización en escuelas, controles efectivos y sanciones ejemplares para quienes maltratan.

También falta, como sociedad, revisar prácticas naturalizadas: perros atados toda la vida, animales “descartados” cuando crecen o se enferman, camadas regaladas sin ningún seguimiento. Cada allanamiento es, en realidad, la punta del iceberg. Por cada caso que llega a la Justicia, hay muchos otros que quedan ocultos detrás de paredones y portones cerrados.