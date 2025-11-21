Allanaron una casa del barrio Obrero en Cipolletti para rescatar a dos perros

La nueva intervención tuvo lugar por denuncias de vecinos. El operativo fue este jueves junto a la Policía, Fiscalía y Funpabia. ¿En qué condiciones se encontraban los animales?

Este jueves, dos perros fueron rescatados en un allanamiento por maltrato animal.

La historia vuelve a repetirse en Cipolletti y expone, una vez más, la urgencia de actuar frente al maltrato animal . El jueves por la tarde, personal de la Fiscalía de turno y la Policía de Río Negro , junto a integrantes de la Fundación Patagónica para el Bienestar Animal (Funpabia) , llevaron adelante un allanamiento en el barrio Obrero donde rescataron a dos perros en grave estado de salud , víctimas de abandono

El procedimiento se concretó tras numerosas denuncias vecinales que alertaban sobre la situación en una vivienda del sector. Los vecinos, según informaron desde Funpabia, “ ya estaban cansados de ver animales en mal estado e incluso fallecidos en ese domicilio ”. Ante la gravedad de los reclamos, la Justicia ordenó el ingreso al inmueble bajo el marco de la Ley Nacional 14.346 , que sanciona el maltrato y la crueldad animal.

Al ingresar, los rescatistas se encontraron con un cuadro de abandono alarmante. Jack y Alaska , dos perros de apenas un año, fueron hallados con fiebre, signos de desnutrición y síntomas de enfermedades infecciosas.

“Llegaron muchas denuncias de vecinos, muchos reclamos. Finalmente se pudo actuar y salvarlos. Jack dio negativo en ehrlichia, pero tiene moquillo y quedó internado, mientras que Alaska dio positivo en ehrlichia y presenta un cuadro de desnutrición importante”, detallaron desde la fundación.

Ambos canes recibieron atención veterinaria inmediata. “Hoy nos queda la paz de haberlos salvado, de saber que están a salvo y recibirán el cariño que merecen”, expresaron desde Funpabia.

allanamiento barrio obrero cipo funpabia (1) Funpabia derivó a los animales a tratamiento veterinario, pero requieren colaboración para costear los gastos. Gentileza

Falta de sanciones y pedido de justicia

Desde la organización remarcaron que el caso no es aislado y que, pese a las intervenciones judiciales, aún no se logra impedir que los responsables reincidan.

“Lamentablemente, todavía no conseguimos que se dicte una prohibición para que estas personas no vuelvan a tener animales. Vamos a seguir insistiendo, porque es la única forma de cortar con este círculo de maltrato”, subrayaron desde Funpabia.

La fundación, que sostiene su trabajo mediante aportes voluntarios, enfrenta ahora el desafío económico de cubrir los tratamientos veterinarios de ambos perros. Por ello, solicitaron colaboración a la comunidad para costear los gastos de internación y medicación. Quienes deseen ayudar pueden hacerlo mediante Mercado Pago al alias “mp.funpabia.791” o a través de transferencia bancaria al Banco Patagonia (alias: porton.fruta.efecto a nombre de Bettina Ferrari).

Allanamiento maltrato animal Cipolletti 2 - EP.JPG En Cipolletti, al menos cuatro allanamientos de estas características se realizaron en 2025. Estefanía Petrella

Un patrón que preocupa en Cipolletti

El rescate de Jack y Alaska no es un hecho aislado. En lo que va del año, Cipolletti acumula al menos cuatro allanamientos por maltrato animal, todos con escenas similares de abandono extremo.

Octubre: en el barrio 2 de Febrero , se desarticuló un criadero clandestino de perros salchichas . La madre era obligada a parir para la venta ilegal de sus cachorros. El caso tuvo un fuerte impacto social y dos de los diez cachorros rescatados fallecieron pese a los cuidados veterinarios.

en el , se desarticuló un . La madre era obligada a parir para la venta ilegal de sus cachorros. El caso tuvo un fuerte impacto social y dos de los diez cachorros rescatados fallecieron pese a los cuidados veterinarios. Septiembre: dos perras fueron halladas abandonadas bajo la lluvia en la Isla Jordán . Una galga y una border collie en estado de desnutrición fueron rescatadas tras denuncias vecinales.

dos en la . Una galga y una border collie en estado de desnutrición fueron rescatadas tras denuncias vecinales. Julio: en una casa de Juan XXIII y Naciones Unidas , la Policía y Zoonosis retiraron cuatro perros y un loro cuya tenencia estaba prohibida.

en una casa de , la Policía y Zoonosis retiraron cuya tenencia estaba prohibida. Abril: un megaoperativo judicial en el barrio CGT permitió rescatar 30 perros en estado de abandono, tras reiteradas quejas de los vecinos.

Estos casos reflejan una problemática creciente sobre el abandono sistemático y la falta de controles efectivos sobre la tenencia responsable de mascotas. Aunque las denuncias ciudadanas y el trabajo de las organizaciones logran salvar vidas, la saturación de los refugios, como el de Funpabia, que ya alberga más de 50 animales, pone en evidencia la necesidad de políticas públicas sostenidas.