Quién era el hombre que murió en un partido de fútbol del Don Pedro en Cipolletti

Se descompensó este sábado en el predio de La Amistad y perdió la vida en el Hospital de Cipolletti: "En la ambulancia iba consciente".

El hombre era de Cipolletti y tenía 43 años. Jugaba para el equipo Beduinos.

La muerte y el drama volvieron a arruinar un sábado futbolero en Cipolletti , ciudad que está de luto. Ahora falleció un vecino de 43 años que se descompensó en un partido disputado en el predio de La Amistad , en el marco del torneo Don Pedro .

Así lo confirmó a LM Cipolletti el jefe de guardia del Hospital Dr. Pedro Moguillansky , quien sostuvo que el infortunado jugador "llegó con vida, entró en paro y se le hizo reanimación durante 25 minutos , pero no sobrevivió. Al momento que lo pasamos de la camilla en la que lo bajaron de la ambulancia a otra para evaluarlo, tuvo el paro cardíaco", explicó el médico Carlos Aleman.

Por su parte, Carlos Roja , presidente de La Amistad , que fue sede del partido, y de la Liga Confluencia , lamentó el fatal suceso, aclaró que "el muchacho se fue en ambulancia y consciente del club " y confirmó que la actividad prevista para el resto de la jornada quedaba "suspendida" a raíz del drama.

Don Pedro Otra vez el drama en el torneo Don Pedro. Foto ilustrativa.

En la previa al campeonato Oficial, este sábado debían disputarse encuentros amistosos y otros correspondientes a la Copa Don Pedro. La víctima integraba el equipo Beduinos, que interviene en la categoría +40 del popular campeonato comercial.

Como se recordará, la semana pasada falleció otro jugador de 57 años en un encuentro de preparación para la Liga de Jubilados, en las instalaciones de Duronia.

Qué dijeron de la organización

Mientras preparaban la elaboración de un comunicado oficial, desde la organización indicaron a este portal: "Lo que más impotencia da es que teniendo todos los medios a disposición y a pesar de que en la ambulancia que lo trasladó enseguida iba consciente, igual este vecino pierde la vida. A medida de que nos fuimos enterando de la noticia, resolvimos dar por concluida la jornada".

"¿Si pensamos reforzar controles médicos para el campeonato que se viene? En nuestra página está todo lo referido a los chequeos y controles, ya hicimos lo que correspondía, pero pasa también por una cuestión de hábitos, hay que reflexionar sobre eso. El deporte es salud, pero hay que complementarlo con una vida saludable. Venimos promocionando gratuitamente los entrenamientos, la actividad física, pero no es momento para hablar de eso. Estamos devastados", agregaron con evidente angustia.

Quién es el hombre fallecido

Desde el nosocomio local informaron que se trata del cipoleño Héctor Gabriel Rivas, cuyos restos serán velados en la funeraria Don Bosco (Don Bosco 1587) desde las próximas horas de este sábado. "Va a ser desde las 22 a las 10, de corrido", indicaron desde esa casa velatoria a LMC.

Conocido el triste desenlace, familiares y amigos del hombre fallecido fueron llegando al Hospital, donde se vivieron escenas de profundo dolor.