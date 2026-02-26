Preocupante seguidilla de muertes súbitas en la región: la explicación de un cardiólogo

¿Cuánto influyen las vacunas del Covid? ¿Es un riesgo el deporte después de los 50 ? Esas y otras dudas despeja un reconocido profesional vía LMC.

Luis Valverde (57 años) jugaba al fútbol el sábado en Duronia, Cipolletti , se desplomó en pleno partido y murió minutos más tarde en el Hospital local . En la jornada siguiente, Alejandro “Wilbur” Aznar (55), practicaba kitesurf en una playa de San Antonio Oeste , empezó a sentirse mal, sufrió infartos masivos y también falleció.

Roquense como él, el querido comerciante Marcelo Procoppo (50) se descompensó el martes en un gimnasio de la vecina ciudad y perdió la vida. Y este jueves Allen está de luto por el repentino deceso del empleado municipal Oscar Castro producto de un paro cardíaco . La cruel ironía del destino recuerda que el apodado Gordo tiempo atrás supo convertirse en héroe al asistir a un compañero que había sufrido una urgencia coronaria similar.

En cinco días, hubo al menos cuatro casos de muertes súbitas que se hicieron públicos en la región, tres de ellos ligados a la actividad deportiva . Casi todos dentro de una misma franja etaria (entre 50 y 60 años) y fulminantes . Y no se descarta la existencia de alguno más que no trascendió en los medios.

Roquense Alejandro Aznar -55 años-, falleció mientras practicaba kitesurf. Uno de los casos recientes de muerte súbita en la región.

En ese dramático e inquietante escenario, se imponía la opinión de un profesional para analizar las causas de esta nefasta seguidilla y despejar numerosas dudas. ¿Es un riesgo hacer deporte a cierta edad? ¿Las vacunas del Covid tienen algo que ver con las tragedias? ¿Cuáles son los desencadenantes? ¿Cómo prevenir?

Muertes súbitas en la región: opina prestigioso cardiólogo

El que accedió gentilmente a responder todas las consultas fue el doctor Luis Omar Beroiza, prestigioso cardiólogo de la zona. Intentando aportar claridad y llevar tranquilidad a los vecinos, esto explicó basándose en su experiencia y conocimientos:

“Nosotros lo dividimos de acuerdo a un rango etario. Un corte es a partir de los 35 o 40 años, que en la mayoría de los pacientes mayores de esa edad la causa principal de muerte son infartos. El sedentarismo empieza a producir problemas de salud como la obesidad, el colesterol, la hipertensión y me detengo un segundo en este punto. Muchos de ellos ni siquiera tienen diagnóstico, son hipertensos de hace tiempo y como no aparece el síntoma no se hacen ver ni controlan. El colesterol alto, la diabetes o problemas con la glucosa también son factores de riesgo que generan que se vayan tapando las arterias del corazón. Y ante un estrés importante como hacer una actividad física exigente, cuando las personas están en el sedentarismo, se manifiestan estos problemas coronarios y se puede generar el paro cardíaco, la arritmia o estos eventos que son denominados muertes súbitas”.

chequeo a atletas

Siguiendo con su valiosa argumentación sobre la razón de estos lamentables sucesos, uno de los profesionales destacados del Hospital Heller neuquino recomendó controles preventivos:

“En los más jóvenes puede haber excepciones y sufrir un infarto, pero por lo general son enfermedades congénitas, que la persona ha nacido con ese problema y se empieza a manifestar en la juventud. Vemos muchos jugadores profesionales que han padecido eventos o muertes súbitas, por ejemplo a raíz de la miocardiopatía hipertrófica, que es la mayor causa de muerte en los chicos. A los jóvenes con un estudio ya se le puede hacer prevención. Pero es importante en toda la población que realiza actividad física, máxime en los mayores, los controles, a través de laboratorios, electros, prueba de esfuerzo en la cuál se va evaluando cómo responde”.

A pesar de esta fatídica racha de muertes en eventos deportivos, el doc reivindicó la importancia de la actividad física y dejó un contundente mensaje: “el deporte y caminar prolongan la vida”.

“La principal causa de muerte en nuestro país son las enfermedades cardiovasculares y las oncológicas. Comparten factores de riesgo, tabaquismo, etilismo, más sedentarismo. Esto lleva a la obesidad, hipertensión, colesterol alto, diabetes, que son causas de enfermedades coronarias u oncológicas. Realizar actividad física es clave, hacer deporte, caminar, estar activos según la Organización Mundial de la Salud, al menos 150 minutos semanales”, reiteró, con dato estadístico incluido.

¿Las vacunas del Covid traen consecuencias desfavorables?

Mucho se especula o sospecha al respecto. Para Luis Beroiza son teorías infundadas. “Durante las fases aguda del Covid hemos tenido algunas alteraciones cardíacas pero es normal pues el paciente está en su cuadro infeccioso, puede tener complicaciones cardíacas y quedar con secuelas pulmonares o mismo cardíacas. Por eso también la importancia de hacerse chequeos médicos. Pero nada de esto se produce a causa de la vacunación por el Coronavirus, que sigue siendo una indicación primordial. No hay una evidencia de que las vacunas aumenten el riesgo de muerte súbita”, culminó.