Conmoción en la zona por la muerte de querido comerciante mientras entrenaba en el gimnasio

El hombre, de 50 años, tenía una conocida fiambrería en el centro de Roca. No quería descuidar la salud e iba al gym. Lo despiden con dolor.

Marcelo Procoppo -50 años- era muy concocido y querido en General Roca pues tenía un concurrido comercio de venta de fiambres y sanguches en la céntrica calle Mitre . Para despejarse un poco, mantenerse en forma y no descuidar la salud, vaya ironía, trataba de ir al gimnasio. Lo hacía bien temprano, así arrancaba la jornada bien activo. En las últimas horas, el famoso comerciante murió tras descompensarse en pleno entrenamiento y en la vecina ciudad familiares, amigos y clientes lo despiden con mucho dolor en medio de una gran conmoción .

Según trascendió, el drama se desencadenó en la mañana del martes, cuando el hombre realizaba una rutina de entrenamiento en un gimnasio de Roca . La descompensación ocurrió poco después de las 7, en presencia de otras personas que se encontraban entrenando en el local ubicado sobre calle Chile, casi España , según informó ANR.

Marcelo era el propietario de Provoledo , un conocido comercio de venta de fiambres y sándwiches ubicado en calle Mitre . De inmediato, quienes estaban en el lugar comenzaron con maniobras de reanimación y dieron aviso a los equipos de emergencias , que arribaron en pocos minutos. También trabajó personal de salud pública, que intentó asistirlo durante varios minutos.

Pese al esfuerzo del personal del Siarme que llegó al lugar, no lograron reanimarlo. La situación generó conmoción entre quienes participaban del entrenamiento en ese momento y entre el personal del gimnasio.

Otra muerte súbita de un roquense haciendo deporte

Ya son dos las muertes de roquenses vinculadas al deporte en cuestión de horas ya que otro vecino de esa ciudad, de 55 años, se descompensó mientras practicaba kitesurf en una playa de San Antonio Oeste y falleció. Su deceso generó conmoción, no solo en la ciudad balnearia sino también en el Alto Valle pues Alejandro “Wilbur” Aznar era oriundo de Roca y también muy querido.

De acuerdo con los primeros datos, Aznar se encontraba realizando la actividad en la costa frente al Club Naútico de San Antonio, cuando comenzó a sentirse mal y salió del agua con dificultades para respirar. Al llegar a la arena se desplomó y fue asistido de inmediato por otras personas presentes en la playa, que iniciaron maniobras de reanimación hasta la llegada de una ambulancia.

kitesurf

Luego fue trasladado al hospital de la ciudad maritima, donde ingresó en estado crítico. Pese a los esfuerzos del personal de salud, el cuadro de Aznar se agravó con reiteradas descompensaciones en un corto lapso, lo que finalmente derivó en su fallecimiento.

Personas cercanas señalaron que era un practicante habitual de deportes náuticos y que solía frecuentar la costa durante la temporada. La noticia impactó en el ambiente del kitesurf, donde era conocido por su presencia frecuente en el lugar.