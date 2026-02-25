Drama y dolor: Quién era el hombre de la región que murió practicando kitesurf

Tenía 55 años y se descompensó mientras realizaba deporte en la costa rionegrina. Tristeza en el último adiós.

Alejandro Aznar, el hombre de Roca de 55 años que falleció en las últimas horas.

La muerte de un hombre que se descompensó mientras practicaba kitesurf en una playa de San Antonio Oeste generó conmoción, no solo en la ciudad balnearia sino también en el Alto Valle pues se trata de un vecino roquense de 55 años. En las ultimas horas se conoció, incluso, la identidad de la víctima: Alejandro “Wilbur” Aznar .

De acuerdo con los primeros datos, Aznar se encontraba realizando la actividad en la costa frente al Club Naútico de San Antonio, cuando comenzó a sentirse mal y salió del agua con dificultades para respirar . Al llegar a la arena se desplomó y fue asistido de inmediato por otras personas presentes en la playa, que iniciaron maniobras de reanimación hasta la llegada de una ambulancia.

Luego fue trasladado al hospital de la ciudad maritima , donde ingresó en estado crítico. Pese a los esfuerzos del personal de salud, el cuadro de Aznar se agravó con reiteradas descompensaciones en un corto lapso, lo que finalmente derivó en su fallecimiento.

Personas cercanas señalaron que era un practicante habitual de deportes náuticos y que solía frecuentar la costa durante la temporada. La noticia impactó en el ambiente del kitesurf, donde era conocido por su presencia frecuente en el lugar.

Qué es el kitesurf

El kitesurf es un deporte que consiste en deslizarse sobre las olas en una tabla poco más ancha que una patineta, colgados de una vela o cometa que se impulsa con el viento.

Mar Grande, la playa ubicada en San Antonio Oeste justamente, se erige como el escenario ideal para disfrutar de la disciplina.Es un sector de costa extenso, y no tan visitado como Las Grutas, por lo que los “riders” –así se le llama a los entusiastas de este deporte- tienen espacio suficiente para realizar sus vuelos y piruetas sin riesgo de incomodar a nadie.

Además, el lugar tiene la particularidad de que cuando se registra la pleamar se puede caminar cientos de metros aguas adentro y la altura no pasará de las rodillas, por lo que al resto de las ventajas se debe añadir la seguridad.

Tampoco hay piedras en el fondo, como el balneario, lo que representa un verdadero peligro. La perfección se completa cuando el mar se encrespa y produce olas impetuosas que permiten efectuar las maniobras más insólitas.

Con trajes de neoprén, se trasladan en segundos a toda velocidad hasta perderse en el horizonte. Saltan a gran altura, giran y derrapan con el cuerpo casi sumergido, y vuelven nuevamente hasta la orilla, donde parecen resbalar casi sobre la arena.