Abandonó la camioneta con varios millones adentro en una ruta de la zona y se la robaron

Fue cerca de General Roca . El hombre, vecino de Allen , sufrió una crisis de nervios al regresar al lugar y darse cuenta de que había perdido todo.

Una hermosa Jeep Compass fue robada durante la madrugada en la región.

Un importante robo de vehículo fue denunciado durante la madrugada de este martes en cercanías de General Roca , luego de que una camioneta quedara detenida por un desperfecto mecánico en la zona de la rotonda de Ruta Provincial 6 , en el acceso al aeropuerto de la vecina ciudad.

Según informó el Cuerpo de Seguridad Vial, el hecho se originó cuando el conductor -chofer de una empresa- emprendía viaje desde Allen con destino a Santa Rosa, La Pampa .

A unos 30 kilómetros de General Roca, en sentido norte, el vehículo sufrió una falla eléctrica , por lo que fue estacionado en la banquina este y dejado cerrado mientras el conductor regresaba a la ciudad para gestionar asistencia mecánica a través del Automóvil Club Argentino.

robo en Roca La zona donde se perpetró el robo de la camioneta.

Horas después, cerca de las 2:30, el damnificado regresó al lugar acompañado por la grúa, pero constató que la camioneta Jeep Compass ya no estaba. Allí, aseguran, la desesperación se apoderó de él y sufrió una crisis nerviosa.

En el lugar sólo encontró vidrios rotos sobre la banquina y la cinta asfáltica. De acuerdo a la denuncia, en el interior del vehículo había una importante suma de dinero en efectivo que asciende a cinco millones de pesos. Se inició una investigación para dar con el vehículo sustraído y establecer la autoría del hecho.

Damas Gratis extravió un objeto valioso tras tocar en Roca

La popular banda de cumbia liderada por Pablo Lescano informó que perdió en la Ruta 22 el timbal histórico de Carlin Segovia luego de su presentación en la tradicional celebración rionegrina, la Fiesta Nacional de La Manzana.

El hecho ocurrió tras el show que la banda brindó durante la segunda noche del evento y fue comunicado a través de redes sociales, en las que adelantaron que ofrecen recompensa para aquel que lo encuentre o brinde pistas del valioso objeto musical.

Según detalló el grupo, el timbal utilizado por Carlin Segovia se extravió, o en el predio donde se desarrolló la celebración, o en la Ruta 22 tras el show como sospechan ellos... La publicación oficial indicó que necesitan recuperarlo y confirmó que se ofrece una recompensa económica a quien lo entregue.

damas gratis (1)

Hasta el propio Lescano se refirió al hecho en su cuenta de Instagram y dio a entender que el elemento se voló de la camioneta. ¿Tan insólito como peligroso?

El mensaje se difundió pocas horas después de la presentación, lo que generó rápida repercusión entre seguidores y vecinos, que comenzaron a compartir el pedido en distintas plataformas digitales.

Carlin Segovia es el timbalero histórico de Damas Gratis y acompaña al grupo desde hace más de dos décadas. En el marco de los 25 años de trayectoria de la banda, había estrenado recientemente nuevos timbales inspirados en los modelos originales que marcaron el sonido característico de la cumbia villera.

image

La pérdida no solo representa un valor material, sino también simbólico, ya que el instrumento forma parte de la identidad musical construida por la banda a lo largo de su carrera.