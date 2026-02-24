Alguien los delató y secuestraron una enorme planta de marihuana del patio de una casa

La policía rionegrina fue alertada que en un vivienda de un barrio de General Roca tenían una planta de cannabis sativa. El dato no era errado. Investigan presuntas maniobras ilegales.

La planta fue secuestrada en una casa de Roca. La policía recibió el dato que el vegetal crecía en el patio.

Policías de la Subcomisaría 69º del barrio Nuevo de General Roca secuestraron una enorme planta de marihuana en el interior de una vivienda, luego de que un testigo brindara el dato . Ahora investigan si el vegetal tiene vinculación con maniobras ilegales.

El operativo se realizó el último lunes en horas de la tarde y fue considerado “importante” por las autoridades de la fuerza, según destacaron en un comunicado de prensa.

Tras recibir el aviso del colaborador, los efectivos realizar una inspección en una vivienda ubicada en inmediaciones de la esquina de las calles Defensa y Pelícano , al norte de la ciudad.

Un dato preciso

La información no era equivocada, porque en un sector del patio de la propiedad los uniformados vieron el ejemplar de cannabis sativa que medía cerca de un metro de alto por un metro de ancho, con cogollos a punto de madurar (la parte más pretendida por los consumidores por el poder de sus efectos), de acuerdo a lo que se pudo observar en la fotografía difundida con el parte.

“La intervención policial se desarrolló con rapidez y bajo las instrucciones de la Fiscalía en turno, que autorizó el secuestro de la planta”, precisaron las fuentes.

Agregaron que, tras ser incautada, la evidencia fue “registrada y trasladada bajo acta correspondiente, asegurando la cadena de custodia”.

Subcomisaría 69 Roca.jpg La Subcomisaría 69 del barrio Nuevo de Roca, donde fue detenido el policía sospechado de vínculos con delincuentes. Gobierno Río Negro

“Este secuestro es parte de un trabajo investigativo en curso, y las autoridades han asegurado que continuarán con las diligencias necesarias para determinar el origen de la planta y si hay otros elementos relacionados con actividades ilícitas en el área”, enfatizaron. No indicaron si quedó alguna persona involucrada en la causa, que corresponde al fuero federal.

Transportaba su cultivo en un auto

Hace pocos días se conoció que personal de la Comisaría 37° de Chimpay descubrió que en un auto llevaban varias plantas que a simple vista distinguieron que eran de marihuana. El procedimiento lo realizaron durante la mañana del martes pasado durante recorridas preventivas que los uniformados efectuaban por el ejido urbano de la localidad.

El hecho ocurrió sobre calle Rafael Hernalz, en el barrio Landriscina, cuando los efectivos observaron un vehículo Fiat 147 que se encontraba estacionado en la vía pública con su conductor —único ocupante— en el interior.

Al pasar junto al rodado, el personal advirtió a simple vista en la luneta trasera, en la zona del baúl del auto, la presencia de una media docena de plantas de marihuana que se encontraban en maceta similares de plástico negro.

Plantas marihuana Chimpay

Ante esta situación, se procedió a identificar al conductor, tratándose de un hombre de 27 años de edad, domiciliado en el barrio Landriscina de esta localidad.

Consultado al respecto, manifestó que las plantas serían para uso medicinal, aunque no pudo presentar documentación que acreditara la correspondiente habilitación.

La situación motivó la intervención de la fiscalía federal de General Roca, quien dispuso la realización de un acta de requisa, el secuestro del material hallado y la notificación del ciudadano por infracción a la Ley 23.737.

En total fueron seis las plantas de marihuana dispuestas en macetas secuestradas, cada una de ellas con una altura promedio de 60 centímetros, las que quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.