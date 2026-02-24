Buscan en todo el país una familia para 3 hermanitos de Cipolletti

Se trata de tres pequeños de 7, 8 y 9 años que necesitan un entorno estable donde puedan crecer juntos. La convocatoria es abierta a personas de cualquier ciudad.

La Justicia de Cipolletti , a través del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGFA) , inició una búsqueda nacional para encontrar una familia dispuesta a adoptar a tres hermanitos . Se trata de niños que tienen 7, 8 y 9 años y que necesitan un entorno estable donde puedan crecer juntos, sin romper sus vínculos de sangre.

La convocatoria es abierta a personas o parejas de cualquier punto del país. El perfil que busca el Juzgado es el de familias que tengan un deseo genuino de hacerse cargo de los tres nenes, demostrando mucha paciencia y flexibilidad.

Entre los requisitos fundamentales, esta la necesidad de que puedan acompañar de cerca el desempeño escolar de los chicos y, sobre todo, que se comprometan a darle continuidad a las terapias médicas y psicológicas que los hermanos vienen realizando.

justicia cipolletti.jpg

Los interesados en postularse deben completar un formulario de inscripción de manera online en el link oficial del Poder Judicial. Para quienes necesiten más detalles sobre la situación de los niños o el proceso legal, pueden comunicarse al teléfono 299-4380932 o escribir por correo electrónico a [email protected].

Siempre se buscan familias solidarias en la zona

El año pasado, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) de Río Negro lanzó una convocatoria urgente en Cipolletti y Fernández Oro para sumar nuevas familias solidarias dispuestas a brindar acogimiento temporal a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que, por diversas circunstancias, deben ser separados de su núcleo familiar de origen. El objetivo es garantizar su integridad física y emocional en un contexto de contención y cuidado.

El programa promueve una alternativa a la institucionalización, ofreciendo a los niños un espacio donde puedan seguir creciendo en un entorno afectivo y seguro mientras se resuelve la situación legal que motivó la medida excepcional. Esta medida se adopta solo cuando se han agotado todas las instancias de protección integral, y la separación del entorno familiar resulta imprescindible para resguardar al niño o adolescente.

“El derecho a vivir en familia es fundamental, y por eso es tan importante contar con familias solidarias que estén disponibles cuando se toma una medida excepcional”, expresó Javier Sanz, delegado de la SENAF en Cipolletti, en diálogo con LM Cipolletti. “Actualmente, la necesidad de tener familias solidarias es fundamental para que los niños y niñas no sean institucionalizados”, remarcó.

SENAF Río Negro.jpg

Desde la SENAF insisten en la importancia de encontrar nuevas familias en ambas localidades. Pueden postular personas solas, parejas, familias monoparentales o de la diversidad sexual. La única condición excluyente es estar inscripto en el Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos (RUAGFA), ya que la intención del programa no es la adopción sino el cuidado temporal.

Los requisitos para ser parte de la red de familias solidarias son simples pero fundamentales: tener más de 25 años, no contar con antecedentes penales, y que todos los integrantes del hogar estén de acuerdo en participar del proceso. Además, se requiere una disponibilidad real de tiempo y la voluntad de trabajar junto al equipo de profesionales de la SENAF durante todo el acompañamiento.