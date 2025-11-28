Buscan una familia para un adolescente en el Alto Valle: ya lanzaron la convocatoria urgente

Convocan a familias de Río Negro y Neuquén para iniciar el proceso de adopción para un adolescente. ¿Cuáles son los requisitos y quienes no puedes aplicar?

El Juzgado de Familia de Cipolletti lanzó una convocatoria pública para encontrar una familia que adopte a un adolescente de 13 años. Se trata de un llamado excepcional destinado a familias residentes en la Provincia de Río Negro o en la zona de Confluencia de Neuquén, con la capacidad y el deseo de acompañar afectivamente a un joven en una etapa clave de su desarrollo emocional.

Desde el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos se recordó que estas convocatorias se realizan únicamente cuando no se encuentran postulantes inscriptos que se ajusten al perfil y necesidades del niño o adolescente, y cuando la prioridad absoluta es proteger su interés superior y garantizarle un entorno familiar definitivo.

El adolescente protagonista de esta convocatoria necesita una familia capaz de construir un vínculo. La guía nacional de adopción subraya que “la adopción consiste en encontrar una familia para un niño y no un niño para una familia”, recordando que se trata de un compromiso permanente y no transitorio, que requiere comprensión, paciencia y dedicación a largo plazo .

En muchos casos, niños y adolescentes que llegan a la adopción han atravesado experiencias complejas, y es fundamental que los adultos puedan acompañarlos en la elaboración de su historia, respetando su identidad, sus tiempos y su propio proceso de crecimiento. La guía enfatiza que “la paternidad o maternidad adoptiva exige una construcción gradual del vínculo, en la que el desistimiento de los adultos puede generar consecuencias emocionales muy significativas”.

Juzgado de Familia 2.jpg La Justicia establece requisitos para aplicar en los procesos adoptivos. Archivo

¿Quiénes pueden postularse?

La convocatoria es amplia y contempla distintas conformaciones familiares. Pueden adoptar:

Personas casadas.

Integrantes de una unión convivencial.

Una única persona (soltera, divorciada o viuda).

Entre los requisitos generales se incluye:

Tener al menos 25 años.

Estar inscriptos en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos correspondiente a su domicilio.

En el caso de personas extranjeras, acreditar residencia legal en el país durante los cinco años previos a la solicitud de inscripción .

La inscripción es gratuita, personal y no requiere intermediarios ni abogados. Todas las evaluaciones, médicas, psicológicas, jurídicas y socioambientales, son realizadas por profesionales especializados desde el Estado, quienes determinan la disponibilidad adoptiva del postulante y su capacidad real para acompañar a un niño, niña o adolescente.

busqueda familia adoptiva cipolletti

¿Quiénes no pueden adoptar?

No podrán postularse:

Personas no inscriptas en el Registro de Aspirantes.

Quienes integren programas de familia solidaria, familia de tránsito o acogimiento.

Quienes no hayan cumplido 25 años (salvo que adopten junto a un cónyuge o conviviente que sí cumpla la edad mínima).

Ascendientes a su descendiente, ni hermanos entre sí.

Documentación requerida

Entre los documentos solicitados por el Registro se incluyen: foto familiar, fotocopia de DNI, acta de nacimiento, constancia de salud, certificado de antecedentes penales, certificado de trabajo o declaración jurada, constancia de haber participado del Encuentro Informativo, y constancia del Registro de Deudores Alimentarios .

Adopción La búsqueda se centra en la zona del Alto Valle rionegrino y Confluencia de Neuquén. Ilustración

Un proceso acompañado, no en soledad

La guía nacional destaca que el Estado brinda acompañamiento profesional durante la etapa de vinculación, la guarda con fines adoptivos y, si la familia lo desea, durante la convivencia misma, mediante programas de escucha y orientación destinados a fortalecer la dinámica familiar .

La construcción de una familia adoptiva también involucra a la red afectiva. Abuelos, tíos, primos y demás entornos cercanos son piezas importantes para garantizar un acompañamiento integral y estable en el tiempo.

Cómo seguir

Las familias interesadas en postularse para esta convocatoria, o en iniciar un proceso de adopción formal para futuras instancias, deben comunicarse con el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos correspondiente a su domicilio real. La inscripción es única, válida para todo el país y debe mantenerse actualizada anualmente.

Incluso se puede recibir asesoramiento en la sede del Juzgado de Familia de Cipolletti, ubicado en Irigoyen 387 – 2° piso o al teléfono: (0299) 5678300 interno 175.