La historia del "alien" que llegó de Paraguay a la Fiesta de la Manzana: "Traigo alegría y miedo"

¡Qué personaje! Con más de 150 mil seguidores, repasó la increíble anécdota por la que se hizo famoso. El traje polémico que llama tanto la atención.

Un personaje salido de una película de ciencia ficción irrumpió en el predio de la Fiesta Nacional de la Manzana y acaparó la atención de niños y grandes en la jornada inaugural.

Con máscara, cráneos de animales reales y una estética inquietante, el llamado “Depredador de Paraguay” no pasó inadvertido en la primera noche de la tradicional celebración en General Roca , que contó con un marco imponente.

“La gente se asombra, pero traigo un poco de alegría y miedo” , dijo Edgar Martel , la persona detrás del traje, en diálogo con LM Cipolletti . Pase y lea...

La historia de este verdadero personaje

Martel es un artesano peruano que se volvió viral en Paraguay tras protagonizar un confuso episodio en un banco que lo catapultó a la fama en redes sociales, donde hoy supera los 150 mil seguidores.

Actualmente recorre Latinoamérica y ya visitó alrededor de diez países. Su llegada al Valle fue por invitación de conocidos.

Personaje fiesta de la manzana (1) El Depredador de Paraguay, que en verdad nació en Perú, uno de los personajes de la noche inaugural de la Manzana.

“Estoy recorriendo Latinoamérica, de ciudad en ciudad, de frontera en frontera”, expresó. Asegura que conoce gran parte de Argentina y que solo le restaba visitar Río Negro. Esta semana continuará viaje hacia Neuquén.

Según cuenta, una porción importante de sus seguidores son argentinos, especialmente rionegrinos, mendocinos y cordobeses.

El día que terminó en la comisaría

Si bien nació en Perú, su popularidad explotó en Paraguay. Todo comenzó, según relató, cuando decidió usar el traje basado en la película El Depredador (2018), del director Shane Black.

“Yo soy artesano. Hice el traje para venderlo, pero nadie quiso comprármelo. Entonces decidí ponérmelo”, recordó.

Días después, mientras caminaba caracterizado por las calles, se detuvo frente a un banco. “Estaba recorriendo las calles y me paré sin darme cuenta frente a un banco. El gerente se asustó y me denunció como sospechoso. Me llevaron a la comisaría. Ahí llegó la prensa… y me hice famoso”, relató. Las imágenes circularon rápidamente y el personaje comenzó a ganar notoriedad en redes.

El atuendo está confeccionado completamente a mano. Uno de los detalles que más impacta es que incorpora restos de huesos reales de animales: dos cráneos de monos y dos de perros que, según explicó, fueron sus mascotas cuando vivía en Perú.

Entre el asombro y el temor, el “alien” se convirtió en uno de los personajes más fotografiados de la noche.

Instagram: @depredadordelpy

El pedido de la policía a los que asistan con menores

Con la expectativa de convocar a miles de vecinos y turistas durante tres jornadas consecutivas, la Policía de Río Negro desplegará un operativo integral de seguridad para la Fiesta Nacional de la Manzana 2026, que comenzó este viernes y se prolongará hasta el domingo. El dispositivo incluirá controles estrictos en los accesos al predio, presencia reforzada dentro del evento y operativos viales en rutas.

El objetivo central será garantizar el normal desarrollo de uno de los eventos más convocantes del Alto Valle, que combina espectáculos musicales de primer nivel, propuestas culturales, actividades recreativas y espacios especialmente pensados para las infancias.

Desde la Unidad Regional II se informó que el ingreso al predio estará sujeto a controles rigurosos. No se permitirá el acceso con envases de vidrio, aerosoles, encendedores, armas, elementos cortantes o contundentes, ni bebidas alcohólicas.

policia fiesta de la manzana general roca La Fiesta Nacional de la Manzana se desarrollará del 20 al 22 de febrero en General Roca. Archivo

Los operativos estarán a cargo de personal policial que realizará inspecciones en cada uno de los accesos habilitados, con el objetivo de prevenir incidentes y asegurar condiciones adecuadas para el desarrollo de los espectáculos.

En este sentido, las autoridades remarcaron la importancia de que el público colabore con las disposiciones vigentes. El cumplimiento de estas medidas no solo apunta a evitar situaciones de riesgo, sino también a agilizar el ingreso y evitar demoras en horarios de alta concurrencia.