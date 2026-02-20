Inédito fallo de la Justicia: no pagó la cuota alimentaria y le prohibieron el ingreso al casino

La madre de los hijos cuenta con registros que muestran el ingreso habitual del progenitor a la sala de juegos.

El fallo le prohibió el ingreso al casino de Bariloche.

Un inédito fallo de la Justicia dispuso la prohibición de ingreso al casino de Bariloche para un padre que mantiene una deuda en el pago de la cuota alimentaria . La medida fue adoptada en el marco de un proceso de ejecución de manutención con el objetivo de que el hombre cumpla con su obligación económica como progenitor.

La solicitud fue formulada luego de que la Defensa Pública de Derechos de Familia solicitara la implementación de acciones orientadas a asegurar el efectivo cumplimiento de la obligación alimentaria , ante la persistente falta de pago por parte del hombre. La restricción se mantendrá hasta regularizar la deuda.

La solicitud fue formulada luego de que la mujer y madre de los hijos , relatara que cuenta con registros que acreditarían el ingreso habitual del hombre al Casino de Bariloche . En ese contexto, se requirió la adopción de estas medidas con el objetivo de evitar que el incumplimiento persista y promover conductas que prioricen el cumplimiento de sus responsabilidades parentales.

Al momento de resolver, la magistrada recordó que “la cuestión alimentaria es uno de los derechos humanos básicos”. Indicó que en el caso de niños, niñas y adolescentes, el ordenamiento jurídico reconoce un plus de protección en atención a su especial situación de vulnerabilidad.

casinos La restricción se mantendrá hasta que el hombre regularice la deuda.

El pago de la cuota alimentaria forma parte de los derechos fundamentales de los niños

Por esta razón, destacó que las prestaciones alimentarias forman parte de los deberes derivados de la responsabilidad parental y que su cumplimiento garantice los derechos fundamentales vinculados con el desarrollo integral de las personas menores de edad.

La medida tendrá vigencia hasta que el progenitor cancele la deuda alimentaria. La restricción podría complementarse con otras acciones si persiste el incumplimiento. El objetivo es priorizar el bienestar de los menores y promover conductas responsables en los progenitores.