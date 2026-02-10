Jugar con fuego: apostaba fuerte con dólares falsos en el Casino de Cipolletti y lo descubrieron

Un vecino se pasó de la raya en el Casino del Río y ya se inició una investigación judicial. Cómo sigue el ruidoso caso del apostador transgresor.

Jugó sucio y con "fuego" en el Casino Del Río de Cipolletti y terminó en serios problemas. Demostró, en definitiva, estar "verde" para violar las normas con las extremas medidas de seguridad que existen en la actualidad en un recinto de juego. Personal de la Comisaría Cuarta de Cipolletti tomó intervención ante la circulación de un billete presuntamente falso de cien dólares estadounidenses en el Casino ubicado sobre la Ruta Nacional 22, kilómetro 1217.

De acuerdo a los datos proporcionados por las autoridades, el hecho tuvo lugar a las 23.30 y tras tomar conocimiento de la situación, efectivos policiales procedieron al secuestro del billete en cuestión, iniciándose las actuaciones correspondientes en el marco de una infracción del Código Penal, que refiere a la falsificación y circulación de moneda.

Asimismo, el portador del billete fue debidamente notificado por la infracción mencionada, quedando todo lo actuado a disposición de la autoridad judicial competente, continuándose con las diligencias de rigor.

billete de dólar falso La Policía difundió la imagen del billete de cien dólares falso incautado en el Casino de Cipolletti.

Lo que no está claro si es la primera vez que el apostador incurría en el ilícito o si ya era una práctica habitual en los recintos de la región y otra veces pudo haber tenido mejor suerte.

"Dudamos de esto último porque los sistemas que tenemos para detectar billetes falsos son infalibles", aseguró alguien ligado al mundo del juego.

Trabajadora despedida del Casino por maniobras sospechosas

Sobre el final de 2025, una trabajadora del Casino Del Río de Cipolletti fue despedida luego de que una auditoría interna detectara maniobras irregulares en el manejo de dinero dentro de la bóveda. La decisión fue posteriormente avalada por la Cámara del Trabajo, que consideró acreditadas conductas incompatibles con la función y con el estándar de confianza requerido en el área de Tesorería.

La investigación se activó tras observarse diferencias reiteradas entre las recaudaciones enviadas desde las mesas de juego y los montos reales verificados durante los conteos. Ante esa situación, el casino revisó registros de seguridad y detectó movimientos inusuales.

Según el fallo, las cámaras de videovigilancia registraron ingresos no autorizados a la bóveda, intentos deliberados de obstruir la visión de los dispositivos y manipulación indebida de los contenedores donde se transporta el dinero. Estas conductas se repitieron durante varias jornadas y coincidieron con los turnos en los que la empleada estaba a cargo.

casino del rio de cipolletti

La situación se volvió aún más grave cuando, al retirarse del establecimiento, la mujer fue interceptada por personal de seguridad. En presencia de un escribano, se constató que llevaba consigo una suma de dinero sin declarar, en contradicción con los protocolos internos que obligan a informar cualquier movimiento de valores.

Durante el proceso judicial, empleados de vigilancia, seguridad y administración declararon que las diferencias de dinero sólo se registraban cuando la trabajadora cumplía funciones en la bóveda y que sus movimientos no respondían a ninguna necesidad operativa. Para el tribunal, la prueba técnica, documental y testimonial fue contundente.

El voto mayoritario destacó que el casino actuó de manera inmediata al detectar las anomalías y comunicó el despido con causa de forma clara y fundada. Concluyó que la conducta de la trabajadora quebró la confianza indispensable para el manejo de fondos.

De esta manera, la Cámara del Trabajo rechazó la demanda presentada por la ex empleada y confirmó la legalidad del despido dispuesto por el casino.