Vuelco fatal en la Ruta 2: confirmaron quiénes eran las víctimas que regresaban de Las Grutas

La familia viajaba a General Roca desde Las Grutas. El incidente fue en la rotonda de El Solito, donde se bifurcan las rutas 250 y 2

Un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este lunes en la rotonda del paraje “El Solito” dejó un trágico saldo de dos personas fallecidas . Tres acompañantes resultaron heridas y fueron derivadas al hospital de Lamarque, donde recibían asistencia médica.

Según informaron fuentes policiales, la Renault Kangoo siniestrada circulaba por la ruta provincial 2 , regresando a General Roca y proveniente de Las Grutas. En el vehículo viajaba una familia de esa ciudad , junto a un matrimonio amigo.

Por causas que se tratan de establecer, al ingresar a la rotonda el conductor perdió el control del rodado. El utilitario salió despedido hacia el interior de la rotonda y, debido al desnivel del terreno, volcó quedando con las cuatro ruedas hacia arriba .

Accidente fatal: confirmaron las identidades de las víctimas

Por el impacto, un hombre murió en forma prácticamente instantánea. Se trata de Jorge Antonio Fernández, de 57 años, según confirmaron las autoridades.

Su esposa, Florencia Tajes, de 48 años, y su hija mayor, Lucía Fernández Tajes, de 18, fueron trasladadas al hospital de Lamarque junto con el matrimonio amigo que también viajaba en el vehículo. Durante la mañana, el estado de Lucía se agravó, por lo que fue derivada a Choele Choel y luego al Hospital Zatti de Viedma, falleciendo en el trayecto a la altura de General Conesa.

En el lugar trabajaron efectivos de bomberos, Cuerpos de Seguridad Vial de San Antonio Oeste y General Conesa, además de la Brigada Rural del Valle Medio y el Gabinete de Criminalística de Luis Beltrán, quienes realizaron las tareas periciales correspondientes.

El trágico accidente vuelve a poner en evidencia la peligrosidad de este tramo de la Ruta 2, donde un momento de descuido puede convertirse en una tragedia, afectando a familias y a la comunidad local.