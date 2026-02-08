Falleció Ernesto Urcera, ex intendente de San Antonio y abuelo de Manu

El deceso causó un profundo dolor en la localidad costera rionegrina. Lo recordaron con sentidos mensajes publicados en las redes sociales.

Se conoció este domingo el fallecimiento de Ernesto “Catito” Urcera , ex intendente de San Antonio Oeste y abuelo de José Manuel , el reconocido piloto de automovilismo nacional.

Urcera se desempeñó durante años al frente de un supermercado y alcanzó la jefatura comunal de la localidad atlántica rionegrina en los albores de la democracia , representando a la Unión Cívica Radical . También ocupó un cargo de funcionario en el gobierno provincial, que pertenecía a su mismo sector político.

Su deceso provocó una profunda tristeza en la comunidad, donde había cosechado buenos afectos por el fuerte vínculo que había forjado, y se palpó en las redes sociales con múltiples recordatorios.

Ernesto Catito Urcera y Manuel Ernesto Urcera y su nieto Juan Manuel, destacado piloto de automovilismo. Gentileza Adrián Osovnikar

Uno de los más emotivos lo publicó en Facebook Adrian Osovnikar, integrante de la Comisión de Asuntos Históricos y ferviente recopilador de acontecimientos que marcaron el pasado local.

“Hoy recibimos la triste noticia de la partida de Ernesto "Catito" Urcera. Para nuestra comunidad y de quienes lo conocimos Catito representó y formó parte de muchos de los eventos en los que San Antonio se fue desarrollando”, evocó el vecino, operador de TV.

Sostuvo que Urcera tras años en el rubro comercial fue elegido intendente en 1985 y entre sus momentos más destacados remarca lo ocurrido en 1986, cuando recibió al presidente Raúl Alfonsín, de su mismo partido. Posteriormente fue presidente de Hiparsa -Hierro Patagónico Rionegrino- la empresa estatal minera con sede en Sierra Grande.

Ernesto Catito Urcera 2

Se casó con Lila Pazos y tuvieron dos hijos, María del Carmen y Claudio, el papá de José Manuel. Fueron “referencia de una familia muy participativa, en diversas instituciones durante décadas colaborando y aportando su granito de arena para el bienestar de nuestra comunidad”.

“Con Catito se va uno de los últimos referentes del dialogo, el de sentimiento pueblerino y principalmente un hombre que dejó reflejado en su esfuerzo el cumplimiento de sus máximas, el deber cumplido y el crecimiento de su localidad”, subrayó Osovnikar.

Catito Urcera campaña

Ex concejal Pablo Fernández, férreo dirigente del radicalismo, compartió una fotografía de la campaña proselitista que llevó a Urcera a la intendencia. “Téngale fe a Catito” era el eslogan que pintaban en los paredones. En la foto aparece el papá de Fernández, Catito, David Rodríguez (otro militante) y el muchacho que pintó los carteles.

Al igual que Osovnikar, Fernández transmitió su condolencia a la familia.

Un pilar irremplazable

Desde el municipio local también despidieron a Urcera con profunda tristeza. “Un pilar irremplazable de San Antonio Oeste”, expresaron en un comunicado.

“Su partida deja un vacío que resuena en cada rincón de la comunidad que tanto amó y a la que sirvió con dedicación inquebrantable. Ernesto fue un hombre de esfuerzo y vocación”, enfatizaron.

Lamentaron que “se nos va uno de los últimos hombres del diálogo franco y del sentimiento pueblerino. Con su ejemplo, Ernesto Catito Urcera demostró que el deber se cumple con esfuerzo, dejando un legado tangible en el crecimiento y bienestar de nuestra localidad”.