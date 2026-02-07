El ave roja que enamora a Río Negro: buscan proteger al Churrinche por ley

Buscan proteger al Churrinche en Río Negro con una ley que impulsa su valorización, prohíbe su captura y promueve acciones educativas y ambientales.

La Legislatura de Río Negro comenzó a analizar un proyecto de ley que busca poner en valor a una de las aves más llamativas del territorio provincial: el Churrinche . La iniciativa fue presentada por la legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos) y propone declarar de interés ambiental, educativo y cultural la difusión, observación y valorización de esta especie autóctona , conocida científicamente como Pyrocephalus rubinus.

El texto legislativo apunta no solo a reconocer el valor simbólico y natural del ave, sino también a establecer un marco de protección frente a distintas amenazas que enfrenta en su hábitat . En concreto, el proyecto plantea la prohibición en todo el ámbito provincial de la captura, tenencia, transporte, comercialización y cualquier otra forma de aprovechamiento del Churrinche que pueda poner en riesgo su conservación.

El Churrinche pertenece a la familia de los tiránidos y se destaca por el intenso plumaje rojo del macho adulto , visible en el pecho, garganta, vientre y cabeza, contrastando con el dorso, la cola y un antifaz negros. Las hembras y los ejemplares juveniles , en cambio, presentan tonos marrón grisáceos más apagados.

El ave se encuentra presente desde América del Norte hasta la provincia de Río Negro, como punto más austral.

Se trata de un ave de unos 13 centímetros de longitud, cuyo nombre proviene de la onomatopeya de su canto. Su distribución se extiende desde América del Norte hasta la provincia de Río Negro, donde puede encontrarse tanto en montes de árboles nativos como en estepas arbustivas, e incluso en cercanías de pueblos y zonas donde abundan los insectos.

Desde el punto de vista ecológico, cumple un rol fundamental ya que ayuda al control natural de insectos, contribuyendo al equilibrio de los ambientes que habita. Su método de alimentación es característico, se posa en una rama y, tras una breve espera, sale en vuelo para capturar a sus presas en el aire.

magdlanea odarda La legisladora provincial, presentó el proyecto para declararlo de interés y evitar la captura, traslado y comercialización. Archivo

Necesidad de concientización

En los fundamentos del proyecto, Odarda advierte que, si bien la especie no se encuentra actualmente catalogada como amenazada, sí resulta afectada por diversas acciones humanas, entre ellas el avance de actividades productivas sobre áreas naturales y la captura con fines de cautiverio o comercialización.

Por ese motivo, la iniciativa subraya la importancia de promover el conocimiento y la valorización de la fauna local como parte de una política integral de conservación, entendida como el cuidado del patrimonio natural vivo. “Reconocer a estas especies es también una forma de fortalecer el vínculo de la comunidad con su entorno”, se destaca en el articulado.

En ese marco, el proyecto dispone además que se remita información a las áreas provinciales de educación, cultura y ambiente, con el objetivo de impulsar acciones de educación ambiental, sensibilización comunitaria y observación responsable de la fauna silvestre.

churrinche - foto Ignacio Hernáandez El Churrinche hembra o juvenil, presenta un plumaje diferente al macho. Ignacio Hernández

Un comportamiento curioso y territorial

Más allá de su atractivo visual, el Churrinche tiene conductas que llaman la atención de quienes lo observan. Según la organización, Aves Argentinas, esta especie es bastante confiada, aunque fuertemente territorial, especialmente con individuos de su misma especie. Durante el período de cortejo, el macho suele ofrecer un insecto a la hembra como parte del ritual para ser elegido, un detalle que suma encanto a su ya vistosa presencia.

En Argentina, a diferencia de otros países como México o Estados Unidos, donde también puede hallarse en zonas áridas, suele preferir ambientes húmedos. Esta adaptación lo convierte en un indicador sensible de la calidad ambiental de los espacios que ocupa.

La propuesta legislativa abre el debate sobre el rol del Estado provincial en la preservación de especies emblemáticas y en la promoción de prácticas responsables frente a la biodiversidad. De avanzar el proyecto, Río Negro daría un paso más en el reconocimiento formal de su fauna nativa, apostando a la educación y la concientización como herramientas centrales.