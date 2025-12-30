Quién presentó qué en Río Negro: el mapa de la producción legislativa en 2025

Análisis de los proyectos presentados este año en la Legislatura. Abundancia de declaraciones aprobadas y un repaso pormenorizado, bloque por bloque.

La Legislatura de Río Negro dio por concluida hace unos días la actividad parlamentaria de 2025 con la sanción del Presupuesto y el paquete de leyes fiscales. Aunque el año legislativo comenzó de manera tardía —recién en mayo—, el ritmo de trabajo no se vio significativamente resentido. A lo largo del período se realizaron siete sesiones ordinarias y dos extraordinarias , un volumen apenas inferior a las once sesiones que habían marcado el calendario de 2024.

Tampoco la producción legislativa mostró signos de resentimiento. En conjunto, se presentaron 1.625 proyectos —incluidos los remitidos por el Poder Ejecutivo—, entre los que se contaron 228 iniciativas de ley, 284 proyectos de comunicación, un decreto ley, 167 pedidos de informes y 15 proyectos de resolución. Las iniciativas más numerosas fueron las declaraciones , con un total de 930 propuestas formuladas a lo largo del año.

En esta nota, los números desagregados por bloque y los proyectos más relevantes, o al menos aquellos que lograron algún tipo de aval por parte del cuerpo, de un informe elaborado por el sitio Literal.ar .

proyectos legislatura

El peronismo es líder

En el análisis por bancada, Vamos con Todos se consolidó como el espacio que mayor cantidad de proyectos presentó durante el período. Elevó un total de 440 iniciativas, en su mayoría vinculadas a declaraciones y proyectos de comunicación.

En el recinto, una porción significativa de estas propuestas obtuvo la aprobación del cuerpo. Entre las más recientes se destacaron la declaración de interés educativo, social y comunitario de la muestra Expotec 2025 del CET 12 de Sierra Grande, impulsada por la legisladora Magdalena Odarda, y la declaración de interés social, educativo, científico, histórico y cultural del hallazgo de un huevo de dinosaurio de la especie Bonapartenykus ultimus, realizado por investigadoras e investigadores del Conicet durante la Expedición Cretácica I en la provincia, presentada por la totalidad de los integrantes del bloque.

En cuanto a los proyectos de ley promovidos por el espacio peronista, se presentaron 59 iniciativas. Sin embargo, solo uno de los proyectos elevados este año logró convertirse en ley: la implementación del Código Mariposa y la instauración del 15 de octubre como “Día Provincial de Concientización sobre la muerte gestacional, perinatal y neonatal”, de autoría de Luciano Delgado Sempé. En paralelo se consiguió la constitución del Festival de la Sidra como fiesta provincial, aunque fue presentada en 2024.

peronismos Vamos con todos Berros y Sposito Vamos con Todos y PJ-Nuevo Encuentro impulsaron varias propuestas en conjunto.

No obstante, si en algún aspecto se destacó Vamos con Todos fue en su rol de control y fiscalización del Poder Ejecutivo. A lo largo de 2025 presentó un total de 102 pedidos de informes. Si bien estas solicitudes suelen ser respondidas por la administración provincial —en algunos casos con demoras o de manera parcial—, la mayoría obtiene algún tipo de contestación formal.

El oficialismo y sus leyes aprobadas

El oficialismo tampoco quedó rezagado en términos de producción legislativa. Sin contabilizar las propuestas enviadas por el Ejecutivo, se ubicó en el segundo lugar del podio, con un total de 436 proyectos presentados a lo largo del año. La mayoría de las iniciativas —casi el 90%— correspondieron a declaraciones de interés, seguidas por 24 proyectos de ley y 23 proyectos de comunicación.

A diferencia de otros espacios, Juntos Somos Río Negro logró un mayor volumen de leyes sancionadas. En 2025 consiguió la promulgación de diez iniciativas, entre las que se destacaron el establecimiento de Bariloche como “capital del Ciclismo de Montaña”; la declaración de fiesta provincial de la Fiesta del Asador Criollo, en San Javier; y la institución del 21 de abril de cada año como “Día Provincial en Conmemoración del Papa Francisco”, en memoria del fallecimiento de Jorge Mario Bergoglio.

Facundo Lopez

El listado se completa con la sanción de la ley que impulsa la implementación de un dispositivo de baja tecnología en formato QR, destinado a portar información de las personas con discapacidad y enfermedades crónicas.

Los buenos resultados del PRO

El PRO, recientemente en el centro de la escena tras la salida de una de sus integrantes, se ubicó como la tercera fuerza en el ranking, con un total de 258 propuestas. De ese universo, 107 correspondieron a declaraciones, 54 a proyectos de comunicación y 45 a proyectos de ley.

Cabe destacar que el partido amarillo fue el segundo espacio que más requerimientos de información dirigió al Ejecutivo, con alrededor de 50 pedidos de informes presentados a lo largo del año. En ese rubro integra un grupo reducido de espacios políticos, junto con los espacios del peronismo.

juan martin Al cierre del año, la banca del PRO pasó de siete representantes a seis.

En cuanto a aprobaciones, el PRO obtuvo mejores resultados en materia de proyectos de declaración. Entre ellos se destaca la declaración de interés provincial de la conmemoración del Día del Empresario Nacional, que se celebra cada 16 de agosto, y la declaración de interés turístico, social y cultural del Festejo del Carnaval Pirata Río Colorado 2026.

En lo que respecta a leyes, el cuerpo solo aprobó una iniciativa impulsada por el bloque: el Reconocimiento Póstumo Especial, en el marco del artículo 9 de la Ley A Nº 4.508, otorgado a el papa Francisco.

proyectos legislatura

La actividad de otros espacios

La Coalición Cívica ARI se ubicó en el cuarto lugar del ranking, con un total de 200 propuestas presentadas ante la Legislatura. De ese conjunto, 118 correspondieron a declaraciones, 57 a proyectos de comunicación y 23 a iniciativas de ley.

En el recinto, el espacio logró la sanción de leyes de impacto. Entre ellas se destacaron la modificación del Sistema de Pensiones Graciables Vitalicias para Asociaciones de Bomberos Voluntarios de Río Negro; la habilitación del cobro a personas extranjeras por el uso del servicio de salud pública; y la institución del 28 de julio de cada año como “Día Provincial de la Integridad Territorial Argentina”.

cc ari frugoni scavo acevedo

Por su parte, el bloque PJ–Nuevo Encuentro cerró el año con un total de 177 proyectos presentados, muchos de ellos elaborados de manera conjunta con Vamos con Todos. Al igual que en el resto de los espacios, la mayor parte de las iniciativas correspondió a declaraciones y proyectos de comunicación, aunque también se destacó la elaboración de 23 proyectos de ley.

En términos de resultados, el bloque logró la aprobación de una única iniciativa de ley: la expropiación de lotes en El Bolsón para regularizar la situación dominial de los barrios Luján, Lujancito y/o Hijos del Luján.

Los bloques de dos y el monobloque

En tanto, la UCR formuló alrededor de 90 propuestas a lo largo de 2025. La mayoría correspondió a declaraciones —67 en total—, a las que se sumaron 13 proyectos de ley, ocho de comunicación y dos de resolución. En el recinto, el bloque solo obtuvo el visto bueno del cuerpo en iniciativas de declaración y comunicación, entre ellas el reconocimiento al empresario roquense Carlos Eugenio del Corazón de Jesús Isla, y el repudio a las declaraciones de Patricia Bullrich, consideradas por la bancada como “una gravísima e inconcebible apología de la violencia machista”.

matzen bernatene ucr

Por su parte, los legisladores que responden a Aníbal Tortoriello —Patricia Mc Kidd y Santiago Ibarrolaza— totalizaron unas 51 propuestas. De manera llamativa, los pedidos de informes fueron el tipo de proyecto más presentado por este espacio, que aún no se encuentra formalmente constituido.

Sin leyes aprobadas en su haber, cuentan con un puñado de proyectos de declaración con visto bueno del cuerpo. Entre ellos, la declaración de interés educativo, social y comunitario por el 50º aniversario de la Escuela Nº 249 de Viedma, y la declaración de beneplácito por la “renovación curricular educativa” dispuesta por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Por último, y en condición de monobloque, se ubica la legisladora Yolanda Mansilla. La abogada cipoleña elevó alrededor de 20 iniciativas durante 2025 y se llevó el mérito de captar la atención de la justicia rionegrina al impulsar —con el aval del oficialismo— la derogación de la tasa de Sitrajur, que establecía un canon del 2% sobre los procesos judiciales tramitados en la provincia.

yolanda mansilla primero rio negro

En síntesis, la producción legislativa estuvo dominada por proyectos de declaración y de comunicación, que son los que con mayor frecuencia obtienen aprobación en el recinto. Por otro lado, el Ejecutivo continúa manteniendo el control de la agenda parlamentaria en cuanto a las leyes sancionadas. En contrapartida, la oposición aún enfrenta dificultades para que sus iniciativas obtengan ”luz verde”, una dinámica que, por lo visto, marcará también el debate legislativo hacia 2026.