Día mundial de la donación de leche humana: cómo donar y acceder al único banco de leche materna de Río Negro

Cada 19 de mayo se conmemora la importancia de un gesto que puede salvar la vida de bebés prematuros y recién nacidos. En Río Negro hay 122 centros recolectores.

La conmemoración fue una iniciativa propuesta durante el I Congreso Iberoamericano de Bancos de Leche Humana en 2010. Foto: Archivo.

Cada 19 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Donación de Leche Humana , un día para visibilizar el valor de esta práctica altruista , sostenida por el compromiso de las madres donantes y que permite salvar la vida de los recién nacidos que no pueden ser alimentados por sus madres. Se trata de un día para concientizar sobre los beneficios de la lactancia materna y la importancia de la alimentación durante los primeros días de vida.

En Río Negro, esta tarea de recolección, donación y almacenamiento de la leche humana tiene su punto neurálgico en el Hospital Francisco López Lima en General Roca . Se trata del banco de leche humana provincial, funciona desde el 2018 y es el único de Río Negro.

La conmemoración fue una iniciativa propuesta durante el I Congreso Iberoamericano de Bancos de Leche Humana en 2010, con el objetivo de difundir los beneficios de la leche materna , la importancia de su consumo durante los primeros días de vida y contribuir a salvar vidas de recién nacidos y prematuros con patologías complejas que no pueden ser alimentados por sus madres.

El banco de leche humana de Río Negro acompañó a más de 600 madres donantes y llevó a cabo más de 400 procesos de pasteurización de leche humana, un trabajo silencioso pero necesario para abastecer a neonatologías de distintos puntos de la provincia.

LECHE MATERNA El banco de Leche Humana llevó a cabo 400 procesos de pasteurización.

El banco de Leche Humana está sostenida por una red de madres donantes

Detrás de cada frasco donado hay una red sanitaria que se sostiene por las madres donantes y trabajadores del banco para recolectar, analizar, almacenar, pasteurizar y distribuir leche materna en los sectores de neonatologías de los hospitales provinciales. Este sistema de distribución se desarrolla bajo estrictos controles de seguridad.

El principal objetivo es que los bebés que se encuentren en una situación de alta vulnerabilidad por haber nacidos prematuros, con alguna patología grave o que hayan descendido rápidamente de peso, puedan acceder a este alimento esencial, cuando por diferentes motivos no pueden recibirlo de su propia madre.

BANCO LECHEE Río Negro tiene 12 centros de recolección de leche humana.

Un alimento vital para los bebés más vulnerables

El banco que funciona en el Hospital Francisco López Lima es el séptimo creado en el país y articula una red provincial con 12 centros recolectores distribuidos en distintas localidades rionegrinas como Cipolletti, Roca, Villa Regina, Allen, Choele Choel, Lamarque y Chichinales. Todos los frascos donados son procesados posteriormente en el banco roquense.

La leche humana pasteurizada es utilizada para alimentar a los bebés que necesitan asistencia alimentaria de manera urgente por su condición de salud. Se trata de bebés prematuros que nacieron con muy bajo peso, menos de 1500 gramos o con menos de 32 semanas de gestación, bebés que bajan de peso rápidamente con menos de 2500 gramos, niños con enfermedades o deficientes inmunológicas y los recién nacidos en recuperación por cirugías intestinales o cardiopatías congénitas.

banco leche El banco de leche humana está destinado a alimentar a bebés recién nacidos, prematuros y con patologías graves.

La donación está abierta a madres saludables que estén amamantando o extrayéndose leche para sus propios bebés y tengan excedente de líquido. El proceso de donación puede comenzar en cualquier momento de lactancia y el proceso contempla una entrevista previa para evaluar el estado de salud de la lactante.

Desde el Banco de Leche Humana indicaron que quienes quieran sumarse o recibir información pueden comunicarse al 2984-686373 para conocer cuál es el centro recolector más cercano.