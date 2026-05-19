Dolor por la muerte de querido trabajador del Hospital: "Lástima ese asado pendiente"

Chofer de ambulancias de la guardia y también recepcionista, partió uno de esos personajes respetados por todos. Su compañero de toda la vida lo despide con dolor.

Dolor en el Hospital por la muerte del ex chofer de ambulancias, y querido trabajador.

"Era una excelente persona", lo describe visiblemente angustiado Ruben Pay , su compañero de toda la vida, vía LMC . La muerte de Ricardo Conejero , un hombre entrañable y trabajador incansable que dedicó su vida al servicio de la salud local provocó enorme dolor en la comunicad cipoleña.

Su partida física generó un impacto inmediato en el Hospital Dr. Pedro Moguillansky , donde se desempeñó durante décadas. El personal médico, administrativo y los pacientes manifestaron su tristeza ante la pérdida de un integrante que dejó juella en la gran familia hospitalaria.

"Lástima que no alcanzó a disfrutar su jubilación. Tenía 69 años y se había jubilado hacía dos. También tenía un nieto en camino. Estaba enfermo pero no pensamos que se iba a desencadenar tan pronto", lamentó su gran amigo el fatal y prematuro desenlace.

Ricardo Conejero no fue un empleado más dentro de la estructura del nosocomio. Durante muchísimos años, estuvo en la primera línea de atención comunitaria al desempeñarse como chofer de ambulancia, un rol de enorme responsabilidad y templanza en los momentos más críticos de la ciudad.

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Con el paso del tiempo y cerca de su retiro, el histórico trabajador finalizó su trayectoria laboral en el sector de Recepción, donde continuó brindando su característica calidez a cada vecino que ingresaba a atenderse, sacar un turno o acompañar familiares..

Desde la institución compartieron un comunicado oficial expresando que su recuerdo permanecerá presente en la memoria de quienes compartieron con él tantos años de trabajo y compromiso con la comunidad.

Ricardo conejero

La noticia despertó una oleada de recuerdos entre sus excompañeros, quienes destacaron su compañerismo, su constante predisposición para ayudar y la sonrisa con la que siempre recibía a todos en los pasillos del hospital.

Las redes sociales se llenaron de numerosos mensajes de condolencias dirigidos especialmente a su esposa Mary, y a sus hijos Marcelo, Damián y Natalia. La comunidad entera eleva una oración en su memoria por su eterno descanso, mientras que sus restos fueron velados en la sala Diniello.

Emocionante: Así lo despide su gran compañero

“Excelente persona, gran compañero y muy familiero. Entramos juntos en el '92 como servicio de vigilancia en el Hospital Viejo, luego pasamos a recepción y después fuimos choferes de la guardia de ambulancias. Hasta el 2022 que yo me jubilé.

El tenía dos trabajos, era muy laburador, dedicado a su familia. Salía de un laburo y se iba a otro para mantener a su familia. Terminó como recepcionista del Hospital nuevo tras un problema de salud.

Le gustaba mucho hacer asado e invitar a su casa, allí cerca de Circunvalación y Saturnino Franco. Lástima que quedó uno pendiente. Estaba enfermo pero no pensamos que se iba a desencadenar tan rápido. Muy fumador, igual no era para que se fuera pronto.

El jueves pasado había cumplido 69 años, no alcanzó a disfrutar su jubilación. Nos debíamos el último asado, un pena que no lo hicimos. En el velorio nos juntamos varios ex compañeros, dijimos vamos a armar el asadito antes de que sea tarde después de esto que pasó...

Tenía un nieto en camino del hijo mayor, Marcelo. Yo soy el padrino de la nena, Natalia. Toda la vida juntos. Descansa en paz amigo querido".