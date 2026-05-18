Inteligencia artificial en Cipolletti: darán una charla abierta para aprender a usarla en el trabajo y la vida diaria

El municipio realizará una capacitación gratuita sobre IA con herramientas prácticas, usos cotidianos y claves para evitar errores.

La actividad se realizará el jueves 28 de mayo, de 17:30 a 19:30, en el Centro de Arte y Exposiciones Roberto Abel. Foto: Gentileza.

La inteligencia artificial dejó de ser algo del futuro y pasó a formar parte de la vida cotidiana . Desde aplicaciones de estudio hasta herramientas laborales y servicios digitales, cada vez más personas interactúan con sistemas de IA sin conocer del todo cómo funcionan.

Frente a este escenario, el municipio de Cipolletti organizó una charla abierta destinada a toda la comunidad para acercar conceptos básicos y herramientas prácticas sobre esta tecnología.

La actividad se realizará el jueves 28 de mayo , de 17:30 a 19:30, en el Centro de Arte y Exposiciones Roberto Abel , ubicado en Toschi y Tres Arroyos.

La propuesta es organizada por la Dirección de Capacitación y Empleo junto con la Dirección de Tecnología y Gestión Digital del municipio. El ingreso será libre y gratuito.

E.C.P CENTRO DE EXPOSICIONES ROBERTO ABEL Estefania Petrella

Qué temas se abordarán

Durante las dos horas de capacitación, los asistentes podrán conocer cómo funciona la inteligencia artificial y de qué manera puede aplicarse tanto en la vida diaria como en distintos ámbitos laborales.

Entre los principales objetivos de la charla se encuentran:

Comprender qué es la IA y cómo funciona.

Conocer herramientas útiles para estudiar o trabajar.

Identificar errores y limitaciones de estas tecnologías.

Promover un uso crítico, seguro y responsable.

Cómo obtener más información

Quienes quieran realizar consultas o recibir más información pueden comunicarse con la Oficina de Empleo municipal al 299-6832546 o por correo a [email protected].

Ya se han realizado otras capacitaciones para emprendedores

La Municipalidad de Cipolletti realizó el lanzamiento de una charla- taller “Emprender con IA” destinada a emprendedores o personas que quieran iniciar su proyecto propio. La capacitación fue gratuita y abierta a todo público, con el objetivo de convocar a aquellas personas interesadas en aprender las herramientas de la Inteligencia Artificial y crear una salida laboral con esos conocimientos.

La iniciativa tuvo lugar el martes 19 de mayo, desde las 18 a las 20 horas en el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel, ubicado en la Toschi y Tres Arroyos. Se trató de una propuesta de la Dirección de Capacitación y Empleo del municipio.

Este espacio de formación municipal buscó fortalecer el ecosistema de emprendedores locales de Cipolletti, facilitando la profesionalización de proyectos y fomentando la autonomía económica mediante el uso de herramientas digitales.

La actividad estuvo a cargo de Ivana Guardamaña y Pilar Vivas, diseñadoras industriales y creadoras de “Huno Estudio de Diseño”. El espacio creativo combinó diseño, comunicación, tecnología e inteligencia artificial para acompañar a marcas y emprendimientos desde una perspectiva estratégica y cercana.

Con estas propuesta, el municipio busca brindar espacios de formación vinculados a las nuevas tecnologías y brindar oportunidades de capacitación para los vecinos interesados en potenciar o empezar sus emprendimientos.