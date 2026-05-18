Estafó con un comprobante falso, regresó por más y cayó con su cómplice tras una persecución

La dueña del local detectó la estafa por las cámaras de seguridad y alertó a la Policía. Ambos sospechosos intentaron escapar corriendo.

Dos hombres fueron detenidos luego de intentar concretar una estafa utilizando comprobantes de pago falsos en un comercio de General Roca .

Según se informó, uno de los sospechosos logró realizar una compra y retirarse del local exhibiendo un comprobante adulterado para simular la transferencia.

Sin embargo, minutos después, un segundo individuo intentó repetir exactamente la misma maniobra y fue allí cuando todo quedó al descubierto .

Las cámaras fueron clave

La propietaria del comercio advirtió la situación a través de las cámaras de seguridad y alertó rápidamente al empleado del lugar, quien dio aviso inmediato a la Policía.

Con los datos aportados, efectivos de la Comisaría 3° comenzaron un rastrillaje por la zona para intentar localizar a los sospechosos.

Intentaron escapar corriendo

Los policías lograron encontrar a los dos hombres en inmediaciones del comercio, pero al notar la presencia policial ambos escaparon en distintas direcciones.

La situación derivó en una persecución a pie que terminó con un operativo cerrojo y el apoyo de otras unidades policiales.

Finalmente, los dos sospechosos fueron reducidos y detenidos.

Uno de los detenidos se resistió

Fuentes policiales indicaron que uno de los hombres opuso resistencia al momento de ser aprehendido.

Ambos quedaron a disposición de la Justicia e imputados por el delito de estafa. Además, uno de ellos también enfrenta cargos por resistencia a la autoridad.

Para estar atentos: las siete frases más utilizadas en estafas virtuales

Por empezar se debe tener en cuenta que los ciberdelincuentes emplean un discurso característico con expresiones técnicas que buscan demostrar confiabilidad, con frases que siempre rondan en siete artilugios comunes: “Hola, lo llamamos del banco…”; “Tu cuenta está bloqueada”; “Necesitamos verificar tus datos”; “Te mandamos un código, decínoslo”; “Tu familiar tuvo accidente”; “Ganaste un premio”; “Necesitamos que hagas una transferencia urgente”.

La Policía recuerda que los bancos no piden claves, códigos ni token y recomiendan que ante una llamada que resulte sospechosa cortar inmediatamente, verificar luego su veracidad y alertar a las autoridades.

Otra maniobra que suelen emplear los malvivientes es el envío de un comprobante de pago como resultado de una negociación, pero el dinero nunca llega. Estos casos lo sufren fundamentalmente los comerciantes y quienes venden algún producto por internet.

Habitualmente ocurre que son estafadores que mandan imágenes con transferencias falsas. Ante estos casos se sugiere no confiar solo en una captura de pantalla y que antes de entregar la venta verificar que el dinero esté en la cuenta bancaria o billetera virtual.

Hay otra trampa aterradora que también se repite a pesar de las reiteradas sugerencias para evitarlo. Sucede cuando se reciben llamadas advirtiendo que un familiar tuvo un accidente o sufrió algún inconveniente y requieren el envío de dinero para auxiliarlo. Más alarmante es aún cuando dicen que tienen secuestrado a un familiar. En esto suelen ser damnificadas las personas mayores. La sugerencia es no enviar plata y consultar de inmediato a las personas del entorno parental y llamar a la policía.

“Ganaste un premio”, es una frase que también emplean los ciberchorros. Si quien llama pide dinero para recibirlo, se trata de una estafa. Aconsejan no pagar ni compartir datos, ya que los suelen pedir con la excusa de enviar el premio.

Otra modalidad muy utilizada es la promoción de ventajosas ofertas. Si son “demasiado baratas”, hay que desconfiar, porque podría ser parte de un engaño. Antes de avanzar en la transacción no hay que mandar dinero por adelantado y verificar la autenticidad del vendedor.