Asesinaron a un comerciante de un balazo y hay un detenido, que llegó herido al hospital

La víctima cenaba con su esposa en su casa. Investigan si fue herida al resistir a tiros la irrupción de una banda de asaltantes.

La Policía de Bariloche investiga el hecho en el que falleció un vecino de un balazo.

La Policía de Río Negro investiga un hecho de sangre ocurrido en una vivienda de Bariloche , donde un conocido comerciante fue herido de un balazo y falleció horas más tarde en un establecimiento médico al que había sido trasladado para recibir asistencia.

Poco después, un hombre ingresó al hospital local herido de un disparo en el rostro y quedó demorado como presunto partícipe del crimen .

El incidente , en el que se habría registrado un cruce de disparos, se registró el domingo alrededor de las 20:30 en un domicilio ubicado en la calle Santiago Albarracín casi Sarmiento, en la zona céntrica de la ciudad.

La hipótesis del asalto

Una versión indica que la víctima, de 65 años de edad, se encontraba en su casa cenando junto a su esposa y cuatro delincuentes armados habrían irrumpido tras violentar la puerta con la intención de asaltarlos.

Los ladrones habrían reducido a la mujer, pero el hombre —identificado como Miguel Elías y propietario de una distribuidora— tomó un arma de fuego y disparó contra los intrusos, quienes a su vez también le respondieron a balazos, hiriéndolo en la zona abdominal, detalló el sitio Bariloche2000.

Elías fue trasladado al centro médico, donde, producto de la herida, murió alrededor de las 3 de la madrugada.

La policía llegó alertada al lugar y, entre las primeras medidas investigativas, analizaban imágenes de cámaras de seguridad recolectadas en el sector, que revelarían que los agresores llevaban sus rostros ocultos con capuchas, lo que habría dificultado la identificación.

Un herido en el rostro llegó al hospital

Sin embargo, poco después la causa se encaminó hacia una hipótesis concreta al ingresar al hospital público un individuo con una lesión de bala en el rostro, por lo que se sospecha que habría sido producto del tiroteo desatado en la vivienda del comerciante.

El hombre fue demorado preventivamente, aunque aún resta determinar si tiene vinculación con el episodio investigado.

Fuentes de la fuerza precisaron que el demorado registra un pedido de captura vigente emitido por la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, por hechos delictivos anteriores.