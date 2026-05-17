Una denuncia anónima destapó una red narco en Cipolletti: hubo seis allanamientos simultáneos

La investigación comenzó con un llamado al 0800-DROGAS y terminó con cocaína, marihuana, armas y cinco personas implicadas.

Los procedimientos se llevaron a cabo en distintas viviendas de dos barrios de la ciudad. Foto: Gentileza.

Una denuncia anónima al 0800-DROGAS fue el punto de partida de una investigación que terminó con el desmantelamiento de una red de venta de cocaína y marihuana en Cipolletti .

Después de casi tres meses de tareas de inteligencia, la Policía de Río Negro ejecutó seis allanamientos simultáneos en los barrios 10 de Febrero y 2 de Febrero , considerados sectores fuertemente golpeados por el narcomenudeo.

La causa quedó a cargo del fiscal federal de General Roca , Francisco Iglesia Frezzini .

Allanamientos simultáneos y fuerte despliegue policial

El operativo fue coordinado por la Delegación Toxicomanía y Leyes Especiales de Cipolletti, que llevó adelante seguimientos, vigilancias y recolección de pruebas para avanzar sobre distintos domicilios al mismo tiempo.

Los procedimientos fueron ejecutados de manera simultánea para evitar fugas o destrucción de evidencia.

En cuestión de minutos, efectivos del COER de Cipolletti, General Roca, Allen y Regina irrumpieron en las viviendas señaladas por la investigación, mientras otros grupos aseguraban los perímetros.

COER Antonio Spagnuolo

Qué encontraron dentro de las viviendas

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron cocaína y marihuana fraccionadas para la venta, listas para ser distribuidas en distintos puntos de la ciudad.

Además, encontraron balanzas digitales de precisión utilizadas para el pesaje de dosis, municiones de distintos calibres y un arma de fuego.

En uno de los domicilios también hallaron una motocicleta con pedido de secuestro vigente desde Regina.

Cinco personas quedaron implicadas

Como resultado del operativo, cinco personas quedaron a disposición de la Justicia Federal por infracción a la Ley 23.737.

Todos fueron identificados y notificados por disposición judicial, mientras la investigación continúa para determinar el alcance total de la organización y posibles conexiones con otros puntos de venta de droga en la región.

El rol clave del 0800-DROGAS

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que el resultado fue posible gracias a la participación ciudadana y al trabajo coordinado de las áreas investigativas.

La denuncia anónima al 0800-DROGAS permitió abrir una pesquisa compleja que terminó con el desmantelamiento de una estructura narco en una de las zonas más conflictivas de Cipolletti.