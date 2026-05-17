Cipolletti abre un nuevo curso obligatorio para trabajar con alimentos: cómo anotarse
La capacitación es necesaria para trabajar con alimentos. Hay cupos limitados y la inscripción será online desde el 18 de mayo.
La Municipalidad de Cipolletti anunció una nueva inscripción para el curso de manipulación de alimentos, requisito obligatorio para quienes trabajan en contacto directo con productos alimenticios.
El trámite podrá realizarse desde el lunes 18 de mayo, a partir de las 8, a través de la página oficial del municipio.
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Los interesados deberán completar el formulario online y contar con domicilio en Cipolletti y una dirección de correo electrónico activa.
Cómo será la capacitación
El curso tendrá una modalidad virtual y otra presencial.
La instancia virtual se desarrollará a través del Campus Virtual de la Municipalidad entre el 22 y el 27 de mayo, mientras que el examen será presencial.
Además, habrá jornadas presenciales los días 28 y 29 de mayo, de 15 a 18.30, en la Delegación Municipal ubicada sobre calle Brentana 571.
Qué temas se enseñarán
La capacitación estará dividida en cinco módulos:
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Generalidades
Alimentos seguros
Enfermedades transmitidas por alimentos
Cinco claves para la inocuidad alimentaria
Alimentos libres de gluten
Desde el municipio remarcaron que el carnet certifica la formación en higiene y seguridad alimentaria y es obligatorio para quienes elaboran, transportan, almacenan, distribuyen o venden alimentos.
Dónde hacer consultas
Para obtener más información, los vecinos pueden comunicarse al 299-4242945, de lunes a viernes entre las 7 y las 14.
También se puede acceder a los detalles y al formulario de inscripción a través del sitio oficial del Municipio de Cipolletti.
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