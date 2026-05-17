El clima en Cipolletti

icon
Temp
56% Hum
Cipolletti
LMCipolletti curso

Cipolletti abre un nuevo curso obligatorio para trabajar con alimentos: cómo anotarse

La capacitación es necesaria para trabajar con alimentos. Hay cupos limitados y la inscripción será online desde el 18 de mayo.

El curso tendrá una modalidad virtual y otra presencial. Foto: Gentileza.

El curso tendrá una modalidad virtual y otra presencial. Foto: Gentileza.

La Municipalidad de Cipolletti anunció una nueva inscripción para el curso de manipulación de alimentos, requisito obligatorio para quienes trabajan en contacto directo con productos alimenticios.

El trámite podrá realizarse desde el lunes 18 de mayo, a partir de las 8, a través de la página oficial del municipio.

Te puede interesar...

Los interesados deberán completar el formulario online y contar con domicilio en Cipolletti y una dirección de correo electrónico activa.

Cómo será la capacitación

El curso tendrá una modalidad virtual y otra presencial.

La instancia virtual se desarrollará a través del Campus Virtual de la Municipalidad entre el 22 y el 27 de mayo, mientras que el examen será presencial.

Además, habrá jornadas presenciales los días 28 y 29 de mayo, de 15 a 18.30, en la Delegación Municipal ubicada sobre calle Brentana 571.

Qué temas se enseñarán

La capacitación estará dividida en cinco módulos:

  • Generalidades

  • Alimentos seguros

  • Enfermedades transmitidas por alimentos

  • Cinco claves para la inocuidad alimentaria

  • Alimentos libres de gluten

Desde el municipio remarcaron que el carnet certifica la formación en higiene y seguridad alimentaria y es obligatorio para quienes elaboran, transportan, almacenan, distribuyen o venden alimentos.

Dónde hacer consultas

Para obtener más información, los vecinos pueden comunicarse al 299-4242945, de lunes a viernes entre las 7 y las 14.

También se puede acceder a los detalles y al formulario de inscripción a través del sitio oficial del Municipio de Cipolletti.

Leé más

Noticias relacionadas

Lo más leído

Neuquén

Rojo

Policiales

Azul

Ciencia y Vida

Verde Oscuro

Mundo

Violeta