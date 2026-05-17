Cipolletti abre un nuevo curso obligatorio para trabajar con alimentos: cómo anotarse

La capacitación es necesaria para trabajar con alimentos. Hay cupos limitados y la inscripción será online desde el 18 de mayo.

El curso tendrá una modalidad virtual y otra presencial. Foto: Gentileza.

La Municipalidad de Cipolletti anunció una nueva inscripción para el curso de manipulación de alimentos , requisito obligatorio para quienes trabajan en contacto directo con productos alimenticios .

El trámite podrá realizarse desde el lunes 18 de mayo , a partir de las 8, a través de la página oficial del municipio.

Los interesados deberán completar el formulario online y contar con domicilio en Cipolletti y una dirección de correo electrónico activa.

Cómo será la capacitación

El curso tendrá una modalidad virtual y otra presencial.

La instancia virtual se desarrollará a través del Campus Virtual de la Municipalidad entre el 22 y el 27 de mayo, mientras que el examen será presencial.

Además, habrá jornadas presenciales los días 28 y 29 de mayo, de 15 a 18.30, en la Delegación Municipal ubicada sobre calle Brentana 571.

Qué temas se enseñarán

La capacitación estará dividida en cinco módulos:

Generalidades

Alimentos seguros

Enfermedades transmitidas por alimentos

Cinco claves para la inocuidad alimentaria

Alimentos libres de gluten

Desde el municipio remarcaron que el carnet certifica la formación en higiene y seguridad alimentaria y es obligatorio para quienes elaboran, transportan, almacenan, distribuyen o venden alimentos.

Dónde hacer consultas

Para obtener más información, los vecinos pueden comunicarse al 299-4242945, de lunes a viernes entre las 7 y las 14.

También se puede acceder a los detalles y al formulario de inscripción a través del sitio oficial del Municipio de Cipolletti.